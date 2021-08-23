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Министры энергетики Украины, ФРГ и США обсудили угрозы Nord Stream-2

Министры энергетики Украины, ФРГ и США обсудили угрозы Nord Stream-2 (20)

АналитикаUA.net 2021.08.24 00:07
24.08.2021 В Киеве во время встречи министров энергетики Украины, Германии и США стороны обсудили угрозы в реализации проекта "Северный поток-2" и реформирование энергетического сектора нашего государства. Как передает Укринформ, об этом на брифинге в рамках учредительного саммита "Крымской платформы" сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. "Мы обсудили угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-
ТРАНЗИТ, УКРАИНА, ПОТОК, ЕВРОПА, ГАЗА, ГЕРМАНИЙ, Витренко, Зеленский, Украина, Россия, Германия, США, Киев, Крым, Москва
2021.08.24 (20)

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