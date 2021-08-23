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Новости 23 августа: саммит Крымской платформы, перспектива Украины в ЕС

Новости 23 августа: саммит Крымской платформы, перспектива Украины в ЕС (298)

Українська правда 2021.08.23 21:11
Понедельник, 23 августа 2021, 21:00 Участники саммита Крымской платформы В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы при участии 46 делегаций, в Еврокомисси не видят шансов для запуска процедуры членства Украины в ближайшие годы - актуальные новости 23 августа. О Крымской платформе Выступая на открытии саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский заявил, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым и
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2021.08.24 (298)

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