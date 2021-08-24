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Марш Защитников: онлайн-трансляция альтернативного парада в Киеве

Марш Защитников: онлайн-трансляция альтернативного парада в Киеве (39)

Realist.online 2021.08.24 13:12
24 августа 2021 | 13:00 В Киеве 24 августа ко Дню Независимости Украины пройдет альтернативный парад Марш Защитников. Об этом сообщил организатор марша Тарас Чмут на своей странице в Facebook. Марш Защитников стартует в 13:00 от красного корпуса КНУ имени Т. Шевченко. Его организовывают волонтеры, а участвуют в нем ветераны АТО/ООС, родственники и друзья военнослужащих, волонтеры и просто неравнодушные украинцы.
КИЕВ, ПАРАД, ЗАЩИТНИК, МАРШ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, КРЕЩАТИК, Украина, Киев, Россия
2021.08.24 (39)

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