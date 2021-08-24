Марш Защитников: онлайн-трансляция альтернативного парада в Киеве (39)

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- 24.08.2021, 16:52 День Независимости Украины: В центре Киева проходит Марш защитников (фото, видео) : В Час Пик 17:16
- В Киеве проходит марш патриотов и защитников Украины, - ФОТО, ВИДЕО : 44.ua 17:05
- 24 августа 2021, 16:40 "Жыве Беларусь!" в Киеве: десятки белорусов вышли на Марш защитников Украины : Dialog.ua 17:03
- Парад ко Дню Независимости в Киеве: видео торжественных мероприятий : Вести-UA 16:53
- В Киеве проходит Марш защитников Украины: онлайн : ZN,UA 16:48
- Марш Защитников: в Киеве и Одессе прошли праздничные шествия ветеранов АТО/ООС - фото : Флот2017 16:35
- 16:11 24.08.2021 Участники Марша защитников Украины пришли на Михайловскую площадь, начался молебен : Интерфакс-Україна 16:15
- В Киеве продолжается Марш защитников Украины : RegioNews 16:12
- Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы : Gazeta.ua 16:06
- Участники Марша защитников Украины спели "Путин - х*ло" (ВИДЕО) : DsNews 16:04
- В Киеве проходит первый речной парад: трансляция : Судебно-юридическая газета 15:41
- В Киеве начался Марш защитников Украины : Gazeta.ua 15:36
- 24 августа 2021, вторник, 15:06 В Киеве проходит марш защитников : Українські Новини 15:16
- В Киеве стартовал Марш защитников Украины : Антикор.com.ua 15:11
- Марш защитников Украины в Киеве: онлайн-трансляция : Факти 15:05
- В Киеве стартовал Марш защитников: фото и видео масштабного события : 24 канал 15:00
- 14:46 24.08.2021 В Киеве проходит Марш защитников Украины : Интерфакс-Україна 15:00
- В Киеве проходит Марш защитников Украины: онлайн-трансляция : Новости Киева 14:54
- В Киеве проходит марш защитников Украины (фото, видео) : Вести.ua 14:46
- В Киеве проходит Марш защитников Украины: онлайн-трансляция : Апостроф 14:45
- Военный парад на Крещатике, как это было: фото и видео : Парламент.UA 14:41
- 14:21 24.08.2021 В Киеве начался Марш защитников Украины (трансляция) : Петр и Мазепа 14:41
- В Киеве проходит Марш защитников Украины : Bigmir)net Новости 14:40
- В Киеве проходит Марш защитников Украины : MY.UA 14:31
- Марш защитников в Киеве - онлайн-трансляция : Сегодня.ua 14:31
- Марш защитников собрал в Киеве ветеранов и волонтеров (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Ракурс 14:25
- В Киеве стартует Марш защитников Украины : Антикор.com.ua 14:12
- Марш защитников Украины - 2021. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ : Цензор.Нет 14:02
- Куда пойти в Киеве: афиша событий на День Независимости 2021 : Новый Канал 13:28
- Марш Защитников: онлайн-трансляция альтернативного парада в Киеве : Realist.online 13:12
- В Киеве проходит Марш защитников Украины. Трансляция : Гордон 13:07
- По Крещатику прошли военнослужащие стран-партнеров Украины : MY.UA 11:46
- Август, 24 в 11:33 По Крещатику прошли военнослужащие стран-партнеров Украины : ICTV Факти 11:37
- Днепр отмечает День Независимости: программа мероприятий на 24 августа : Gorsovet.com.ua 10:39
- День Независимости в Днепре: полная программа мероприятий на 24 августа : Наше Місто Дніпро 10:21
- Военный парад и марш Защитников на Крещитике и Майдане Независимости - прямая трансляция из центра Киева : MY.UA 10:16
- Из-за металлоискателей в центре Киева образовались очереди желающих посмотреть на парад (фото) : УНИАН 10:02
- Из-за металлоискателей в центре Киева образовались очереди желающих посмотреть на парад : MY.UA 10:01