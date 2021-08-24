24.08.2021, 10:35 День Независимости Украины: военный парад и Марш защитников Украины (трансляция) (106)

В Час Пик 2021.08.24 11:16

Леся Матвеева В центре Киева проходят торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины. На Крещатике пройдет военный парад и Марш защитников Украины, в котором примут участие ветераны войны на Донбассе. На Майдан Независимости прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Час Пик. На парад прибыли почетные иностранные гости: председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил,