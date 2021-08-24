24.08.2021, 10:35 День Независимости Украины: военный парад и Марш защитников Украины (трансляция) (106)

2021.08.24 (106)2021.08.23 (84) →
- Слезы президента: Зеленский расчувствовался во время перформанса на параде ко Дню Независимости : ТСН.ua 11:47
- Зеленский поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и ввел День украинской государственности : Бабель 11:45
- Посол Евросоюза поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке (видео) : Телеграф.com.ua 11:44
- Парад ко Дню Независимости: прямая трансляция : Гуру.ua 11:40
- Парад ко Дню Независимости: все подробности : Гуру.ua 11:40
- Танки, авиация и корабли: онлайн-трансляция парада на День независимости : Деловой Славянск 11:37
- Монатик в День Независимости получил звание заслуженного артиста Украины. Видео : Гордон 11:37
- Август, 24 в 11:21 Парад к 30-летию Независимости: началось торжественное прохождение войск : ICTV Факти 11:37
- Запорожье отметило День Независимости Украины военным парадом : Запорізька міська Рада 11:36
- Запорожье отметило День Независимости Украины военным парадом : Запорізька міська Рада 11:36
- Военный парад ко Дню Независимости Украины (ОНЛАЙН) : DsNews 11:34
- Парад к 30-летию Независимости: началось торжественное прохождение войск : Українські національні новини 11:32
- Украина празднует 30-летие Независимости: в Киеве состоится уникальный парад ВСУ : QHA Кримські новини 11:25
- 24-Aug-2021 09:21 Военный парад в Киеве в День Независимости: онлайн : Южная правда 11:23
- Ни один враг не нанес Украине большего удара, чем внутренние распри - Зеленский : ZN,UA 11:18
- Украина празднует 30-ю годовщину независимости (трансляция) : Бессарабiя.UA 11:17
- Зеленский выступил на параде ко Дню независимости: основные тезисы речи : Вести.ua 11:16
- 24.08.2021, 10:35 День Независимости Украины: военный парад и Марш защитников Украины (трансляция) : В Час Пик 11:16
- Парад ко Дню Независимости Украины в Киеве: прямая трансляция : ВідкритийTV 11:15
- 24.08.2021, 10:20 Зеленский назвал сегодняшний праздник Днем восстановления Независимости Украины : АСН.in.ua 11:13
- 24.08.2021 10:43 Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости : MIGnews.com.ua 11:09
- День Независимости по часам: что посмотреть и как не пропустить самого интересного : NewsMir.info 11:08
- Как сегодня Киев отметит День Независимости Украины : 7Днів.info 11:07
- 30-летие Независимости: Украина празднует : На пенсии 11:05
- В Киеве перекрыли движение из-за торжественных мероприятий (КАРТА) : Экономические новости 11:04
- Военный парад в Киеве в День Независимости: онлайн : SiteUA 11:02
- Украине - 30! Какие проходят мероприятия по всей стране : Прямий канал 11:01
- День Независимости Украины: главные торжества и военный парад (трансляция) : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
- Парад в Киеве ко Дню Независимости (трансляция) : Корабелов.инфо 10:51
- В Киеве проходит военный парад в честь Дня Независимости Украины (видео) : КиевВласть.com.ua 10:49
- Военный парад ко Дню Независимости (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Kiev24.com 10:49
- Парад ко Дню Независимости Украины: онлайн-трансляция : Vgorode.ua 10:47
- День Независимости по часам: что посмотреть и как не пропустить самого интересного : Известия в Украине 10:46
- Военный парад в Киеве на День Независимости Украины: прямая трансляция : Стена 10:46
- Танки, авиация и корабли: Украина празднует 30-ю годовщину независимости (трансляция парада) : Измаил вечерний 10:46
- Военный парад и поздравления со всего мира. Как Украина отмечает 30-й День Независимости - текстовая трансляция "Бабеля" : Бабель 10:45
- Делегации стран-союзников прибыли на военный парад ко Дню независимости (эксклюзивные фото) : Телеграф.com.ua 10:44
- Парад ко Дню Независимости: Онлайн-трансляция : Bigmir)net Новости 10:40
- Зеленский в День независимости: Украина состоялась : Bigmir)net Новости 10:40
- День Независимости Украины 2021 - видео-онлайн-трансляция парада : Lenta.ua 10:39
- В Киеве начался военный парад : Соцпортал 10:38
- Парад ко Дню Независимости Украины: онлайн-трансляция : SkyNewsZP 10:37
- Столица готовится к параду - прямая трансляция : Gazeta.ua 10:36
- Украина празднует День Независимости: военный парад (ОНЛАЙН) : Экономические новости 10:34
- Из-за празднования Дня Независимости в Киеве перекрыли ряд улиц. СПИСОК : Цензор.Нет 10:32