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Фокус: Украина

24.08.2021, 10:35 День Независимости Украины: военный парад и Марш защитников Украины (трансляция)

24.08.2021, 10:35 День Независимости Украины: военный парад и Марш защитников Украины (трансляция) (106)

В Час Пик 2021.08.24 11:16
Леся Матвеева В центре Киева проходят торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины. На Крещатике пройдет военный парад и Марш защитников Украины, в котором примут участие ветераны войны на Донбассе. На Майдан Независимости прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Час Пик. На парад прибыли почетные иностранные гости: председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил,
ПАРАД, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДЕНЬ, КРЕЩАТИК, КИЕВ, УКРАИНА, Шевченко, Украина, Киев, Житомир, Одесса
2021.08.24 (106)

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