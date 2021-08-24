24.08.2021 11:28 На Майдане Незалежности начался военный парад. Прямая трансляция (90)

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- Владимир Зеленский с юмором поздравил украинцев с Днем Независимости: "Без рюмочки наливки не такой праздничный" : Znaj.ua 11:48
- "Ради Украины до конца": бойцы ООС поздравили с Днем Независимости : ТСН.ua 11:47
- День Независимости Украины: Билык, Витвицкая, Камалия и другие звезды поздравили с праздником : ТСН.ua 11:47
- В Одессе проходит морской парад ВМС(видео) : Измаил вечерний 11:46
- 24 августа 2021, вторник, 11:21 На Майдане Незалежности начался военный парад. Прямая трансляция : Українські Новини 11:46
- Зеленский вручил Бубке государственный орден : UA-Футбол 11:45
- 24.08.2021 11:28 На Майдане Незалежности начался военный парад. Прямая трансляция : GlavPost.ua 11:38
- Гройсман поздравил Украину с Днем Независимости видеороликом в формате документального кино : Гордон 11:37
- Август, 24 в 11:14 Девочка как символ Украины: Зеленский не сдержал слез во время парада Независимости : ICTV Факти 11:37
- Украина состоялась: Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости : Факти 11:35
- В городах Украины начались военные парады ко Дню Независимости (ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ) : Правда за Одессу 11:34
- Мэр Праги в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости : ТСН.ua 11:32
- "Мы еще увидимся": Шевченко получил награду от Зеленского на параде ко Дню Независимости Украины : Obozrevatel 11:31
- На Майдане Незалежности начался военный парад. Прямая трансляция : MY.UA 11:31
- Парад ко Дню Независимости на Крещатике (фото) : УСИ Одесса 11:24
- Дудлом Google ко Дню Независимости Украины стала казацкая чайка : ZN,UA 11:18
- "Родная, мы тебя не подведем!", - Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости : Восточный проект 11:17
- 24 августа, 2021, 11:00 На Крещатике начались торжества и парад ко Дню Независимости Украины : Zik 11:17
- В Одессе проходит морской парад, посвященный 30-летию Независимости Украины (трансляция) : Одесская жизнь 11:13
- Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости: наше государство и история уникальны : Антикор.com.ua 11:12
- Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости: Верьте в себя и Украину - видео : Парламент.UA 11:11
- 10:59 24.08.2021 В Киеве проходят торжества ко Дню Независимости Украины (онлайн) : Петр и Мазепа 11:11
- Август, 24 в 10:55 Зеленский вручил государственные награды Андрею Шевченко и Сергею Бубке : ICTV Факти 11:07
- "Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости : Главред 11:06
- Глава МИД Франции прибудет с визитом в Украину в День Независимости : Главное 11:06
- Мы больше никому не дадим аннексировать наших писателей, ученых и героев, - Зеленский : DsNews 11:04
- Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости : Еспресо TV 11:04
- В Украине отмечают 30-летие Независимости : 0564.ua Кривой Рог 11:02
- Военный парад в Киеве: видео-трансляция : 2000.ua 11:00
- Желающие попасть на парад ко Дню независимости устроили давку в метро (видео) : Новости Киева 10:54
- Торжества и парад ко Дню Независимости Украины (прямая трансляция) : Кстати+ 10:53
- Зеленский ввел новый праздник - День Украинской государственности : ZN,UA 10:48
- Хэдлайнером Дня будет парад Вооруженных Сил Украины (ВИДЕО) : UA-Reporter.com 10:45
- Желающие попасть на парад ко Дню независимости устроили давку в метро (видео) : Телеграф.com.ua 10:44
- День Независимости Украины: на Крещатике начались торжества и парад : Українська правда 10:41
- Военный парад ко Дню Независимости: онлайн-трансляция : Hronika.info 10:41
- Украина занимает достойное место среди демократических государств - Зеленский поздравил страну с 30-летием : Парламент.UA 10:41
- На Майдане торжественно подняли государственный флаг. Начался торжественный парад ко Дню Независимости Украины : Гордон 10:37
- 10:17 24/08/2021 День независимости: онлайн-трансляция парада : ГолосUA 10:37
- 10:35 24/08/2021 День Независимости в Киеве: на станции метро "Крещатик" образовалась давка (ФОТО) : ГолосUA 10:37
- Парад в Киеве на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция : Главред 10:36
- 06:13 24/08/2021 24 августа - День независимости Украины : ГолосUA 10:36
- Военный парад ко Дню Независимости в Киеве и Одессе: прямая трансляция : Флот2017 10:35
- 24 августа, 10:12 В столице проходит парад по случаю Дня независимости (трансляция) : Думская.net 10:34
- 10:12 24 Авг 2021 Зеленский записал поздравление с Днем Независимости Украины : Рубрика 10:32