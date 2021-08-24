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24.08.2021 11:28 На Майдане Незалежности начался военный парад. Прямая трансляция

24.08.2021 11:28 На Майдане Незалежности начался военный парад. Прямая трансляция (90)

GlavPost.ua 2021.08.24 11:38
Военный парад начался на Майдане Незалежности в Киеве по случаю 30-летия Независимости Украины. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. Впереди колоны идут ветераны Антитеррористической операции. В параде принимают участие военнослужащие Вооруженых сил по контракту и срочной службы всех видов войск. В параде принимают участие выпускники разных украинских вузов. Парад транслируется на больших экранах.
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2021.08.24 (90)

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