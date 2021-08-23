23 августа 2021, 22:28 Появилась эмоциональная реакция Скабеевой на саммит "Крымской платформы" в Киеве (63)

Dialog.ua 2021.08.23 22:33

Видео с реакцией ведущей на масштабное празднование Украиной годовщины восстановления независимости. В социальных сетях опубликовано новое видео эфира российского ток-шоу "60 минут" с выступлением его ведущей Ольги Скабеевой, которая посвятила значительную часть программы годовщине независимости Украины и саммиту Крымской платформы по деоккупации захваченного полуострова. Известный украинский волонтер Роман Бурко на своей странице в социальной

КРЫМСКАЯ, САММИТ, ПЛАТФОРМА, ЗЕЛЕНСКИЙ, КРЫМ, УКРАИНА, Зеленский, Данилов, Украина, Крым, Киев, Россия, Грузия