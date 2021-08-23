21:29 23.08.2021 Зеленский и Дуда обсудили проведение первого саммита Крымской платформы и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины (53)

Интерфакс-Україна 2021.08.23 21:45

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на полях саммита инаугурации Крымской платформы провели переговоры, обсудив саммит, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуацию на Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество стран. Глава Украинского государства поблагодарил польского коллегу за участие в саммите и за солидарность с украинским народом.

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