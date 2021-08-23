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Зеленский сделал "Национальными легендами Украины" Ротару, Блохина и еще 5 украинцев

Зеленский сделал "Национальными легендами Украины" Ротару, Блохина и еще 5 украинцев (23)

Антикор.com.ua 2021.08.23 23:11
Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды "Национальная легенда Украины" семи деятелям искусства и спорта, в числе которых народная артистка София Ротару и заслуженный тренер Украины Олег Блохин. Об этом сообщили в пресс-службе ОП. Церемония награждения проходила в Мариинском дворце в Киеве при участии первой леди Украины Елены Зеленской. Лауреатами стали: "Национальная легенда украинской поэзии" - поэт-песенник, драматург,
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2021.08.24 (23)

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