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2м. назад Украина получила безвозмездно $2,7 млрд от МВФ. Россия - $18 млрд

2м. назад Украина получила безвозмездно $2,7 млрд от МВФ. Россия - $18 млрд (25)

Народный Корреспондент 2021.08.24 07:10
Во вторник, 23 августа, Украина получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиардов долларов. Средства достались нашей стране безвозмездно, как говорил ранее президент Владимир Зеленский, они станут подарком для нашей страны к юбилею Дня независимости и помогут преодолеть последствия коронавирусного кризиса. Об этом первая замглавы правления Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила на своей странице в Facebook.
ЗАИМСТВОВАНИЕ, УКРАИНА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ДОЛЛАР, МИЛЛИАРД, ДЕНЬГИ, Рожков, Украина, США
2021.08.24 (25)

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