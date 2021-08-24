2м. назад Украина получила безвозмездно $2,7 млрд от МВФ. Россия - $18 млрд (25)

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- Минск получит от МВФ около миллиарда долларов : FaceNews 05:15
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- Украина получила безвозмездно $2,7 млрд от МВФ. Россия - $18 млрд : Страна.ua 00:16
- Украина получила 2,7 млрд долларов от МВФ : Lenta.ua 00:09
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