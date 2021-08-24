Политнавигатор 2021.08.24 11:20

Новости Украины Украина официально объявила себя наследницей Древней Руси и считает свою государственность с 28 июля 988 года. Соответствующий указ сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский прямо на Майдане во время официальных мероприятий по случаю празднования 30- летия независимости страны. Принимающий парад президент обратился к участникам с лозунга украинских националистов, которое стало официальным воинским приветствием, "Слава