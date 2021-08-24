2021.08.24 (77)2021.08.23 (4) →
- Зеленский утвердил в Украине новый государственный праздник : UA.news 11:49
- Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности : Kiev24.com 11:49
- День Украинской государственности - новый праздник ввел Зеленский : Телеканал "Дом" 11:48
- 24 августа, 2021, 11:27 День украинской государственности: Зеленский подписал указ о новом государственном празднике : Zik 11:47
- Зеленский ввел новый государственный праздник в день крещения Киевской Руси-Украины : Центр журналистских расследований 11:46
- 24.08.2021 в 11:33 Зеленский учредил в Украине новый праздник : InfoResist.org 11:45
- В Украине появится еще один праздник: когда будем отмечать : IPnews 11:45
- Путин не переживет. Зеленский подписал исторический указ в разгар празднования Дня Независимости. Это было мощно : Hyser 11:42
- Президент ввел День Украинской государственности : Hubs 11:41
- Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости : Подробности.ua 11:41
- Зеленский: Мы вернем похороненных выдающихся украинских и культурных ценностей из-за рубежа : Медіаплатформа "НАШ" 11:40
- Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и ввел новый праздник : NewsOne 11:40
- Зеленский сегодня учредил еще один праздник : Iнше ТВ 11:37
- Зеленский подписал указ о новом празднике в Украине : Хвиля 11:37
- Зеленский учредил День украинской государственности : GuildHall 11:36
- Зеленский с Майдана поздравил украинцев с Днем Независимости : From-UA.com 11:36
- Зеленский ввел в Украине новый праздник : Факти 11:35
- Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности : ForUm 11:35
- 24.08.2021 11:07 Зеленский ввел новый праздник в Украине : ДонПресс 11:34
- 10:45 24 Авг 2021 Украина будет отмечать День украинской государственности: Зеленский подписал указ : Рубрика 11:32
- Зеленский анонсировал появление нового праздника. Его будут отмечать одновременно с Днем Крещения Руси : Страна.ua 11:31
- Во время выступления ко Дню Независимости Украины президент Зеленский подписал указ о новом государственном празднике : 5 Канал 11:31
- Зеленский анонсировал новый праздник - День Украинской государственности : Матриця свободи 11:31
- В Украине появится новый государственный праздник, - указ президента : 112.ua 11:30
- В Украине будут отмечать День украинской государственности: Зеленский подписал указ : Днепр Час 11:29
- Новый праздник появился в Украине - Зеленский подписал указ : Ракурс 11:25
- Зеленский подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности : DailyUA 11:24
- В Мариуполе и Киеве стартовали празднования Дня независимости : Приазовський робочий 11:22
- Мы наследники государственности, которая существовала более 1000 лет назад - Зеленский (ВИДЕО) : Українці в світі 11:20
- В Украине появился новый праздник. Зеленский подписал указ : Капитал 11:20
- Зеленский подписал указ о внедрении Дня украинской государственности : Перший Незалежний 11:18
- Зеленский в День Независимости: "Украина начнет возвращать на родную землю выдающихся украинцев, исторические и культурные ценности" : ZN,UA 11:18
- Президент ввел новый государственный праздник в день крещения Киевской Руси-Украины : Укринформ 11:17
- Зеленский подписал указ о новом празднике в Украине : Вести.ua 11:16
- Зеленский учредил новый праздник - День украинской государственности : Прямий канал 11:16
- Украина будет отмечать День зарождения государственности: Владимир Зеленский подписал указ : UATV 11:15
- Зеленский прямо на параде подписал указ о новом государственном празднике : UA-Reporter.com 11:15
- Зеленский прямо на параде ввел новый праздник - День государственности Украины (видео) : Телеграф.com.ua 11:14
- Президент Зеленский ввел День Украинской государственности : РепортерUA 11:13
- Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности : Антикор.com.ua 11:12
- Зеленский ввел новый праздник - День украинской государственности : Українська правда 11:11
- Зеленский подписал указ об учреждении Дня украинской государственности : Парламент.UA 11:11
- В Украине появился новый праздник : Подробности.ua 11:11
- Зеленский своим указом утвердил новый праздник - День зарождения украинской государственности : ОстроВ 11:11
- Зеленский начал новый праздник - День государственности : Медіаплатформа "НАШ" 11:10