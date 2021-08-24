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Фокус: Украина

24.08.2021&nbsp10:43 (Мск), Киев, Максим Карпенко Указом Зеленского Украина объявлена наследницей Руси (77)

Политнавигатор 2021.08.24 11:20
Новости Украины Украина официально объявила себя наследницей Древней Руси и считает свою государственность с 28 июля 988 года. Соответствующий указ сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский прямо на Майдане во время официальных мероприятий по случаю празднования 30- летия независимости страны. Принимающий парад президент обратился к участникам с лозунга украинских националистов, которое стало официальным воинским приветствием, "Слава
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2021.08.24 (77)

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