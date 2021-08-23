Иностранец в футболке с московитской надписью попался во время поднятия флага (3)

Gazeta.ua 2021.08.23 17:06
Сегодня, 23 августа в Одессе на Потемкинской лестнице иностранец устроил
провокации во время церемонии поднятия флага.
Мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с присутствующими,
сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Автор: od.npu.gov.ua
В Одессе иностранец устроил провокации во время церемонии поднятия флага
"Сейчас правонарушитель дает по этому поводу объяснения в отделе полиции", -
говорится в сообщении.
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