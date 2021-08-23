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В РФ сообщили, что в Туле задержали украинского шпиона (ВИДЕО)

В РФ сообщили, что в Туле задержали украинского шпиона (ВИДЕО) (1)

Iнше ТВ 2021.08.23 15:37
15:32 23.08.2021 В российском городе Тула задержали гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах российского оружия. Об этом 23 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным российского ведомства, "иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей". Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них
ШПИОНАЖ, ТУЛА, ВООРУЖЕНИЕ, УКРАИНЕЦ, СВЕДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ, Россия, Украина
2021.08.24 (1)

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