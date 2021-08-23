В РФ сообщили, что в Туле задержали украинского шпиона (ВИДЕО) (1)

Iнше ТВ 2021.08.23 15:37
15:32 23.08.2021
В российском городе Тула задержали гражданина Украины, собиравшего
секретные сведения о новейших образцах российского оружия.
Об этом 23 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным российского ведомства, "иностранец по заданию разведывательных
служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий
из числа секретоносителей".
Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них
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