В РФ сообщили, что в Туле задержали украинского шпиона (ВИДЕО) (1)

Iнше ТВ 2021.08.23 15:37

15:32 23.08.2021 В российском городе Тула задержали гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах российского оружия. Об этом 23 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным российского ведомства, "иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей". Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них