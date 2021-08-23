Папа Римский может отречься от престола, - СМИ (2)

Вечерние Вести 2021.08.23 19:59

23.08.2021, 19:07 Недавно понтифику сделали операцию на кишечнике и с тех пор, по данным СМИ, его состояние здоровья не улучшилось. Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за ухудшения состояния здоровья, пишет в понедельник, 23 августа, газета Libero. Издание отмечает, что в Ватикане все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве. Также журналисты проводят параллели с Франциска с его предшественником