ВР призвала организации и парламенты стран к сотрудничеству в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии РФ (6)

Антикор.com.ua 2021.08.23 19:12

Верховная Рада обратилась к международным организациям относительно сотрудничества в рамках "Крымской платформы". Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ. В частности на внеочередной сессии народные депутаты приняли Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому

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