ВР призвала организации и парламенты стран к сотрудничеству в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии РФ (6)

Антикор.com.ua 2021.08.23 19:12
Верховная Рада обратилась к международным организациям относительно
сотрудничества в рамках "Крымской платформы".
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности на внеочередной сессии народные депутаты приняли Постановление
Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций,
Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ,
Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому
ПЛАТФОРМА, КРЫМСКАЯ, АГРЕССИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, АССАМБЛЕЯ, РАМКА, Разумков, Крым, Россия, Украина, Киев