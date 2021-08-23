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Фокус: Украина

Электронные паспорта в Украине теперь официально равны бумажным (32)

Наш Киев 2021.08.23 16:05
Фото: diia.gov.ua С 23 августа вступил в силу закон, который полностью приравнивает электронные паспорта в приложении портала госуслуг "Дія" к бумажным. Теперь ими можно полноценно пользоваться наравне с паспортами-книжками и ID- картами. Закон No 4355 "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" был принят Верховной Радой 30 марта 2021 года.
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2021.08.24 (32)

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