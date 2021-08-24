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Фокус: Украина

Зеленский на параде пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму

Зеленский на параде пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму (27)

Українська правда 2021.08.24 11:41
Вторник, 24 августа 2021, 11:11 Президент Украины Владимир Зеленский на торжествах к 30-летию Независимости Украины во время речи озвучил шутку, которая рассмешила присутствующих второго, третьего и пятого президентов - Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Источник: трансляция мероприятия Детали: Зеленский объяснял, почему украинский народ является единым, и подчеркнул - каждый из регионов дал государству важных личностей.
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2021.08.24 (27)

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