Зеленский на параде пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму (27)

Українська правда 2021.08.24 11:41

Вторник, 24 августа 2021, 11:11 Президент Украины Владимир Зеленский на торжествах к 30-летию Независимости Украины во время речи озвучил шутку, которая рассмешила присутствующих второго, третьего и пятого президентов - Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Источник: трансляция мероприятия Детали: Зеленский объяснял, почему украинский народ является единым, и подчеркнул - каждый из регионов дал государству важных личностей.