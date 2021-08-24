Зеленский на параде пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму (27)

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- "Мы не сироты", "вернуть свое" и шутка над Януковичем: о чем Зеленский говорил на параде : Экономика.com.ua 14:30
- Зеленский пошутил о Януковиче : Uapress.info 14:15
- Зеленский во время парада рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму : Online.ua 14:15
- "Мы не сироты", "вернуть свое" и шутка над Януковичем: о чем Зеленский говорил на параде : ЛІГАБізнесІнформ 14:09
- Донетчина подарила нам Быкова: Зеленский пошутил, рассказывая о президентах Украины : NewsMir.info 14:08
- Зеленский потроллил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку : Kramatorsk.info 13:52
- Август, 24 в 13:34 Донетчина подарила нам Быкова: Зеленский пошутил, рассказывая о президентах Украины : ICTV Факти 13:37
- Рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму: Зеленский отметился шуткой на торжествах ко Дню Независимости : NNS Никополь 13:26
- Рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму: Зеленский отметился шуткой на торжествах ко Дню Независимости : NNS Никополь 13:26
- Владимир Зеленский: "Ровенщина подарила нам 1-го президента Украины, Черниговщина - 2-го, Сумщина - 3-го. Донетчина... Сергея Бубку" : Tribuna.com Украина 13:17
- Зеленский в своей речи не упомянул Януковича, перечисляя президентов Украины : Kherson.life 12:58
- 24 августа, 2021, 12:18 Зеленский на параде пошутил над Януковичем и рассмешил трех экс-президентов : Zik 12:47
- 24 августа 2021, 12:31 "Донетчина подарила нам..." - экс-президенты независимой Украины оценили юмор Владимира Зеленского : Dialog.ua 12:33
- Зеленский потроллил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку. ВИДЕО : Цензор.Нет 12:32
- Потролив Януковича и забыл упомянуть Порошенко: как Зеленский поздравил украинский с праздником (ВИДЕО) : Комментарии.UA 12:23
- Зеленский в своей речи к 30-летию Независимости пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму : Преступности.нет 12:18
- 24.08.2021 в 12:11 Зеленский на параде пошутил про Януковича, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму : InfoResist.org 12:15
- Зеленский в речи ко Дню Независимости вспомнил об экс-президентах и "забыл" Януковича : NewsOne 12:10
- Зеленский на параде говорил о президентах Украины. Пошутил над Януковичем и не вспомнил Порошенко. Видео : Гордон 12:07
- Зеленский рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму шуткой о Януковиче : DsNews 12:04
- Зеленский потролил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку. ВИДЕО : Цензор.Нет 12:02
- Где Кравчук? Первый президент Украины не пришел на парад : Сегодня.ua 11:46
- Зеленский на параде пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму : Українська правда 11:41
- Зеленский в праздничной речи пошутил о Януковиче - Кучма, Ющенко и Порошенко оценили : MY.UA 11:31
- Зеленский в праздничной речи пошутил о Януковиче - Кучма, Ющенко и Порошенко оценили [видео] : КП в Украине 11:30
- Зеленский в своей речи не упомянул Януковича, перечисляя президентов Украины : Страна.ua 11:16