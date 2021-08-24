Google посвятил дудл ко Дню Независимости Украины (38)

Подробности.ua 2021.08.24 11:11

24 августа 2021 11:04 Подробности Наталия Клюева Дудл / Фото: скриншот Во вторник, 24 августа, компания Google посвятила специальный дудл Дню Независимости Украины 2021. Так, украинские пользователи могут видеть его на стартовой странице поисковика. В описании на странице дудлов Google напоминает, что в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, а День Независимости для украинцев - ежегодное чествование богатого культурного