24.08.2021, 10:15 Лукашенко поздравил украинский народ с 30-летием независимости (26)

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- Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости : Новости Ю 13:25
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- Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости : Вечерние Вести 12:59
- Бацька поздравил украинцев с Днем Независимости и заявил об их мудрости и несгибаемой воле : Kherson.life 12:57
- Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости : Hronika.info 12:41
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- Лукашенко поздравил Украину с 30-летием : ZN,UA 12:18
- Зеленский подшутил над Януковичем во время поздравления украинцев со Днем Независимости : Перший Незалежний 12:18
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- 11:29 24 Авг 2021 Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости : Рубрика 11:32
- Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости : Bigmir)net Новости 11:10
- Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости : NewsMir.info 11:09
- Лукашенко решил поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости : NewsWeek 11:07
- Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости : 112.ua 11:00
- 24.08.2021, 10:15 Лукашенко поздравил украинский народ с 30-летием независимости : В Час Пик 10:46
- Бацька поздравил украинцев с Днем Независимости и заявил об их мудрости и несгибаемой воле : Страна.ua 10:31
- Лукашенко решил поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости : DailyUA 10:24
- Лукашенко обратился к украинцам : Микола.net 10:04
- Лукашенко решил поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости : Українські національні новини 09:47