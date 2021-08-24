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24.08.2021, 10:15 Лукашенко поздравил украинский народ с 30-летием независимости

24.08.2021, 10:15 Лукашенко поздравил украинский народ с 30-летием независимости (26)

В Час Пик 2021.08.24 10:46
Леся Матвеева Александр Лукашенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости страны и высказал уверенность в том, что Беларусь и Украина смогут сохранить взаимоуважение и высокий уровень сотрудничества. Президент Беларуси поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости. сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси. "Несокрушимая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и
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