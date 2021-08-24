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Зеленский - о большом Государственном Гербе: Украина заслуживает еще один символ

Зеленский - о большом Государственном Гербе: Украина заслуживает еще один символ (28)

Укринформ 2021.08.24 14:32
24.08.2021 13:44 Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина точно заслуживает еще одного символа, которым может стать большой Государственный Герб в случае принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта. Об этом он сказал в ходе торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, передает корреспондент Укринформа. "Сегодня у вас будет внеочередное заседание и вы будете рассматривать
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