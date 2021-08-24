Август, 24 в 15:06 Рада приняла в первом чтении законопроект о большом гербе Украины (35)

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- 24.08.2021 15:44 Рада поддержала законопроект о большом Гербе : MIGnews.com.ua 16:09
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- Парламент предварительно поддержал законопроект о большом Государственном Гербе Украины : Слово і Діло 15:43
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