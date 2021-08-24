Август, 24 в 15:06 Рада приняла в первом чтении законопроект о большом гербе Украины (35)

ICTV Факти 2021.08.24 15:07

На внеочередной сессии Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект No5712 о большом гербе Украины. За соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о большом гербе Украины в конце июня этого года. Его предлагают использовать на официальных символах главы государства, большой государственной печати Украины и печатях президента, Верховной