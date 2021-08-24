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Зеленский в честь праздника вручил ордена защитникам Украины, ученым, музыкантам, футболистам

Зеленский в честь праздника вручил ордена защитникам Украины, ученым, музыкантам, футболистам (37)

Lenta.ua 2021.08.24 14:39
14:35 24 авг 2021. Награды выдающиеся личности получили в торжественной обстановке перед началом грандиозного парада. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официальных торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в центре Киева вручил государственные награды, сообщает Антикор. Звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с удостоением Ордена
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