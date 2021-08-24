Кулеба высказался о нормандской встрече и послал сигнал Лаврову (32)

- Украина и Франция готовы ко встрече в "нормандском" формате на уровне министров : GuildHall 19:06
- Украина готова к нормандской встрече на уровне министров - Кулеба : Вести-UA 18:53
- Мы готовы к встрече глав МИД в "нормандском формате", - Кулеба : Hubs 18:41
- В Украину приедет президент Франции Макрон : Барометр Южноукраинска 18:13
- Кулеба высказался о нормандской встрече и послал сигнал Лаврову : Хвиля 17:37
- Кулеба о "нормандской встрече": есть готовность : ASPInews 17:31
- Макрон приедет в Украину с визитом : DailyUA 17:24
- Макрон приедет с визитом в Украину : Власти.нет 17:17
- В Украину приедет президент Франции Макрон : Новости N 17:11
- Кулеба объявил о готовности Киева к встрече глав МИД нормандского формата : Страна.ua 17:01
- Украина готова к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба : Вечерние Вести 16:59
- К встрече глав МИД стран Нормандского формата готова Украина, - Кулеба : Телеканал "Дом" 16:48
- Украина готова к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба : Известия в Украине 16:46
- Украина готова к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" - Кулеба : Слово і Діло 16:43
- Кулеба призвал к встрече в "нормандском формате" на уровне МИД: надеется на "добросовестный" подход Лаврова : ПрессОрг24 16:42
- "Украина готова к нормандской встрече на уровне министров", - глава МИД Кулеба : ТСН.ua 16:32
- "Мы готовы к проведению встречи глав МИД в Нормандском формате" - Кулеба : 5 Канал 16:31
- Украина готова к встрече в "нормандском" формате: Кулеба обратился к Лаврову : Апостроф 16:30
- Украина готова к встрече в "нормандском формате" на уровне МИД - Кулеба : Вести.ua 16:16
- 24.08.2021, 14:54 В МИД Франции заявили, что Макрон хочет посетить Украину : В Час Пик 15:46
- Президент Франции Макрон может посетить Украину до конца года : Бабель 15:45
- Украина и Франция готовы к "нормандской" встрече на уровне глав МИД - Кулеба : УП Європейська правда 15:35
- Украина и Франция готовы провести встречу в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел, - Кулеба : Еспресо TV 15:34
- Украина готова к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате", - Кулеба : Цензор.Нет 15:32
- Украина готова к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате", - Кулеба : APnews.com.ua 15:31
- Кулеба призвал к встрече в "нормандском формате" на уровне МИД: надеется на "добросовестный" подход Лаврова : DailyUA 15:25
- Кулеба призвал к встрече в "нормандском формате" на уровне МИД: надеется на "добросовестный" подход Лаврова : Українські національні новини 14:47
- 24 августа 2021, 14:43 Кулеба подтвердил о готовности к нормандской встрече на уровне министров : Восточный Вариант 14:46
- Украина подтвердила готовность ко встрече в Нормандском формате на уровне министров : Новости Донбасса 14:40
- Украина и Франция готовы к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба : Медіаплатформа "НАШ" 14:40
- 14:14 24.08.2021 Мы готовы к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" - Кулеба : Интерфакс-Україна 14:16
- Украина готова к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба : РБК-Україна 14:16