Кулеба высказался о нормандской встрече и послал сигнал Лаврову (32)

Хвиля 2021.08.24 17:37

Дипломат надеется на адекватные действия России "Хвыля" 24.08.2021 17:32:00 Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан Украина готова к нормандской встрече на уровне глав МИД и организации саммита. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. "Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате.