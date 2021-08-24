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Фокус: Украина

Голый запорожец в шлепанцах покусился на флагшток у здания Киевской горадминистрации

Голый запорожец в шлепанцах покусился на флагшток у здания Киевской горадминистрации (37)

Факти 2021.08.24 17:05
16:30 - 24 августа 2021 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" В Киеве на Крещатике после завершения военного парада ко Дню Независимости Украины, неизвестный облил красной краской лестницу возле КГГА, а также постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990". Как сообщили в КП "Киевавтодор", у самой таблички мужчина оставил отпечаток своей руки, испачканной краской.
КРАСКА, ТАБЛИЧКА, ПОСТАМЕНТ, КРЕЩАТИК, ФЛАГ, ПОСОЛ, Киевавтодор, Киев, Украина

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