Голый запорожец в шлепанцах покусился на флагшток у здания Киевской горадминистрации (37)

Факти 2021.08.24 17:05

16:30 - 24 августа 2021 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" В Киеве на Крещатике после завершения военного парада ко Дню Независимости Украины, неизвестный облил красной краской лестницу возле КГГА, а также постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990". Как сообщили в КП "Киевавтодор", у самой таблички мужчина оставил отпечаток своей руки, испачканной краской.