Голый запорожец в шлепанцах покусился на флагшток у здания Киевской горадминистрации (37)

- 24 августа, 2021, 17:00 После торжеств на Крещатике вандал залил красной краской лестницу возле КГГА : Zik 17:17
- Вандал облил красной краской лестницы КГГА и постамент с флагом : Укринформ 17:17
- Неизвестный залил краской постамент с флагом Украины возле КГГА : Антикор.com.ua 17:11
- После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской : NewsMir.info 17:09
- Стены киевской мэрии вандал облил красной краской : NewsMir.info 17:09
- 16:41 24/08/2021 У входа в КГГА порезвились "кровавые" вандалы (ФОТО) : ГолосUA 17:07
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- Стены киевской мэрии вандал облил красной краской : Новости Киева 16:54
- После парада в Киеве ступеньки возле КГГА облили краской (фото, видео) : Сегодня.ua 16:46
- После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской : Известия в Украине 16:46
- Стены киевской мэрии вандал облил красной краской : Status Quo 16:44
- Вандализм на столичном Крещатике: неизвестный облил краской ступеньки КГГА : ПрессОрг24 16:43
- После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской : Українська правда 16:42
- После парада на Крещатике неизвестный облил краской постамент с флагом Украины (ФОТО) : DsNews 16:34
- 16:18 24 Авг 2021 Неизвестный залил краской ступени возле КГГА и постамент с государственным флагом : Рубрика 16:32
- В центре Киева после парада облили красной краской постамент с флагом Украины (фото) : РБК-Україна 16:31
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- В Киеве после парада вандал облил краской лестницу КГГА : 112.ua 16:30
- Вандализм на столичном Крещатике: неизвестный облил краской ступеньки КГГА : DailyUA 16:25
- В Киеве на Крещатике неизвестный облил красной краской постамент с флагом и оставил на нем отпечаток руки : Преступности.нет 16:18
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- В центре Киева облили "кровью" постамент с флагом Украины, поднятым в 1990 году: фото : Апостроф 16:15
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- Залив постамент с государственным флагом: в Киеве неизвестный вылил красную краску на лестницу возле КГГА : Еспресо TV 16:04
- Вандализм на столичном Крещатике: неизвестный облил краской ступеньки КГГА : Українські національні новини 16:02
- После торжеств ко Дню Независимости на Крещатике был совершен акт вандализма : 5 Канал 16:01
- Неизвестный залил краской постамент с флагом Украины возле КГГА: фото : 24 канал 16:00
- Вандал залил "кровью" постамент с флагом Украины после парада в Киеве (фото) : Новости Киева 15:54
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- 14:53 24.08.2021 В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА : Интерфакс-Україна 15:01
- В центре Киева после парада вандал осквернил постамент с украинским флагом, - фото : APnews.com.ua 15:01