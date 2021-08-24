Полиция возбудила дело против вандала, который осквернил флагшток возле КГГА (45)

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- Зеленкой Порошенко облил 22-летний уроженец Черниговщины, - полиция : Цензор.Нет 20:02
- Облившему Порошенко зеленкой в Киеве хулигану грозит лишение свободы - полиция : Новости Киева 19:54
- Зеленкой Порошенко облил 22-летний уроженец Черниговщины, - полиция : Новости Киева 19:54
- Полиция открыла производство по факту нападения на Порошенко, задержанный - из Черниговской области : Новости Киева 19:54
- 24.08.2021, 19:29 Мужчине, который облил Порошенко зеленкой, грозит до 5 лет ограничения свободы, - полиция : В Час Пик 19:46
- Облившему Порошенко зеленкой в Киеве хулигану грозит лишение свободы - полиция : Телеграф.com.ua 19:44
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- В полиции рассказали, кто облил зеленкой Порошенко : Українська правда 19:12
- Мужчина залил кровавой краской флагшток возле киевской мэрии (видео) : NewsOne 19:10
- 18:26, Вторник, 24 августа 2021 Уроженец Запорожской области облил красной краской флагшток возле КГГА (ФОТО) : Actual Today 19:07
- Мужчина облил краской флагшток возле КГГА : Лига Информ 19:06
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- Хотел привлечь внимание: в Киеве задержали облившего себя и флагшток "кровью" мужчину (фото) : Телеграф.com.ua 18:44
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- В Киеве вандал облил краской себя и флагшток под КГГА : Главред 18:36
- Облил краской лестницы КГГА: правоохранители задержали нарушителя и открыли дело : DailyUA 18:24
- В Киеве флагшток государственного флага облили красной краской : Новости N 18:11
- Хотел привлечь внимание: в Киеве мужчина облил себя и флагшток КГГА краской : Медіаплатформа "НАШ" 18:10
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- У здания КГГА в Киеве вандал повредил флагшток и облил себя краской: открыли уголовное производство (фото) : Новости Киева 17:54
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- Облил краской лестницы КГГА: правоохранители задержали нарушителя и открыли дело : Українські національні новини 17:32
- У здания КГГА в Киеве вандал повредил флагшток и облил себя краской: открыли уголовное производство (фото) : Сегодня.ua 17:31
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- 24 августа 2021, вторник, 16:55 Флагшток возле КГГА облил краской мужчина и заявил, что хотел привлечь внимание : Українські Новини 17:16
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- Хотел привлечь внимание: В Киеве мужчина облил краской флагшток возле КГГА : Парламент.UA 17:11
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