Полиция возбудила дело против вандала, который осквернил флагшток возле КГГА (45)

APnews.com.ua 2021.08.24 17:01

24 августа, 16:34 Свои действия злоумышленник объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества. Полиция открыла уголовное производство по факту вандализма возле КГГА - мужчина облил краской флагшток с государственным флагом Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает APnews. Правоохранители задержали правонарушителя и доставили его в полицейский участок "Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение