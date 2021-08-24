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Порошенко облили зеленкой, когда он шел к Кабмину (видео)

Порошенко облили зеленкой, когда он шел к Кабмину (видео) (62)

Местные вести 2021.08.24 19:19
24 августа 2021 18:02 Виталий Говоров Порошенко облили зелёнкой возле входа в метро Крещатик, когда тот направлялся к Кабмину. Об этом сообщает "PavlovskyNews". Мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко, задержала полиция. Сам экс-президент Украины сел в машину Патрульной полиции и уехал с места происшествия. Другие подробности происшедшего пока неизвестны. Напомним, сегодня Петр Порошенко "уснул" в разгар парада ко Дню
ПОРОШЕНКО, ЗЕЛЕНКА, КРЕЩАТИК, КИЕВ, ПЕТР, МАРШ, Порошенко, Киев, Украина

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