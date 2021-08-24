Порошенко облили зеленкой, когда он шел к Кабмину (видео) (62)

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- 18:59 24.08.2021 Правоохранители обеспечили безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости : Интерфакс-Україна 19:16
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- 24.08.2021 в 18:47 В "ЕС" заявили, что полиция "спрятала" на Банковой мужчину, облившего Порошенко зеленкой : InfoResist.org 19:00
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- В центре Киева Порошенко облили зеленкой : Корабелов.инфо 18:51
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- Порошенко облили зелёнкой возле входа в метро Крещатик, когда он направлялся к Кабмину : Новости Краматорска 18:48
- 24 августа, 2021, 18:10 Порошенко облили зеленкой после Марша защитников в центре Киева : Zik 18:47
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- Порошенко облили зеленкой во время марша в Киеве : Новости Донбасса 18:40
- В Киеве полиция задержала мужчину, который облил зеленкой Петра Порошенко : Lenta.ua 18:39
- Порошенко облили зеленкой. Нападавший задержан : Соцпортал 18:38
- 18:07 24/08/2021 В центре Киева Порошенко облили зеленкой (ВИДЕО) : ГолосUA 18:37
- Мужчину, облившего Порошенко зеленкой, задержали (ВИДЕО) : DsNews 18:34
- 24 августа 2021, 18:13 Полиция поймала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко: видео задержания : Dialog.ua 18:33
- Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Видео : Экономика от Пророка 18:33
- Порошенко облили зеленкой в центре Киева (Видео) : Днепр Час 18:29
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