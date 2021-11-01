Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава (118)

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- Работа пункта вакцинации на "7 км" на этой неделе: график : Трибуна.info 23:15
- Минздрав собирается утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: названа причина : Главред 22:36
- Полмиллиона доз вакцины AstraZeneca придется утилизировать, - Минздрав : Перший Незалежний 22:20
- Минздрав озвучил данные по летальности от вакцинации в Украине : Хвиля 22:07
- 1 ноября, 20:10 Пик COVID-19 в Украине продержится до двух недель, - Минздрав : Думская.net 21:34
- Пока что без "Дии": Минздрав разъяснил, как получить международный COVID-сертификат в случае вакцинации за рубежом : Еспресо TV 21:34
- Украина планирует обеспечивать своих граждан вакциной от коронавируса ближайшие два года - Минздрав : Гордон 21:07
- Украинцам подсказали, как получить сертификат о зарубежной вакцинации: инструкция : Хвиля 21:07
- Минздраву придется утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: причина : ТСН.ua 21:02
- В Минздраве рассказали, как получить сертификат вакцинированным за границей : Известия в Украине 20:47
- Две трети Украины - в "красной" зоне: первый день в Киеве по новым правилам и драки в пунктах прививок : ТСН.ua 20:47
- Вакцинировавшиеся за границей могут получить сертификат у семейного врача, - Минздрав : Цензор.Нет 20:32
- Минздрав: В Украине не зафиксировано ни одной смерти из-за COVID-вакцинации : Аргументы и Факты Украина 20:09
- Минздраву пришлось утилизировать 500 тысяч доз AstraZeneca : Луганский Радар 19:58
- Минздраву пришлось утилизировать 500 тысяч доз AstraZeneca : 24 канал 19:30
- В Харьковской области на вокзале открыли пункт вакцинации : Первая Столица Харьков 19:30
- Украинцам рассказали, кто из вакцинированных не сможет получить COVID-сертификат в "Дие" и что делать : Новости Ю 19:27
- Полмиллиона доз вакцины AstraZeneca изъяли из пунктов вакцинации в Украине: причины : Парламент.UA 19:10
- Как получить сертификат вакцинации, если делали прививку за границей : 24 канал 19:00
- Как получить сертификат вакцинации, если делали прививку за границей : Луганский Радар 18:58
- В МОЗ рассказали, как получить свидетельство о вакцинации после прививки за рубежом : Слово і Діло 18:43
- Получи ответ: нужен ли тест на коронавирус для входа в пункт вакцинации в ТРЦ : SkyNewsZP 18:38
- 18:12 01 Ноя 2021 В Минздраве рассказали, как получить сертификат о вакцинации украинцам, которые вакцинировались за рубежом : Рубрика 18:33
- На Днепропетровщине почти два миллиона человек привились : Лента новостей Днепра 18:20
- В Минздраве рассказали, как получить сертификат вакцинированным за границей : Аргументы и Факты Украина 18:10
- Истек срок годности. Минздрав изъял из центров вакцинации Украины 500 тыс. доз AstraZeneca : Фокус 18:05
- На Днепропетровщине почти два миллиона человек привились : 34 телеканал Дніпро 18:04
- Вакцинация в Украине: в пунктах прививок развернулись настоящие страсти : ТСН.ua 17:47
- Привитые за рубежом украинцы могут получить COVID-свидетельство в Украине: инструкция : РБК-Україна 17:46
- Получи ответ: нужен ли тест на коронавирус для входа в пункт вакцинации в ТРЦ : Vgorode.ua 17:46
- На городском вокзале Харьковщины открыли новый пункт вакцинации : Город Х 17:41
- В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ : Цензор.Нет 17:32
- Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава : Цензор.Нет 17:32
- План вакцинации в октябре выполнен на 58% : DailyUA 17:25
- Сегодня 16:41 Ковид не сбавляет оборотов: за прошедшие сутки больше тысячи новых больных : Весь Харьков 17:10
- Ковид не сбавляет оборотов: за прошедшие сутки больше тысячи новых больных : АТН 17:01
- Люди все еще "атакуют" центры вакцинации: какая обстановка в ТРЦ Gulliver : Сегодня.ua 16:46
- 15:49, Сегодня За прошедшие сутки в Мариуполе от Covid-19 умерли 14 и заболели 379 человек : Телерадиокомпания Сигма 16:37
- Где взять ковид-сертификат? : Резонанс.info 16:29
- Где взять ковид-сертификат? : МИГ Запорожья 16:13
- Работа пункта вакцинации на "7 км" на этой неделе: график : Одесский Наблюдатель 16:06
- Вакцинация в Харьковской области: сколько человек получили прививки от коронавируса : Город Х 15:41
- 500 тыс. доз AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации - Минздрав : Гордон 15:37
- В Украине на прошлой неделе госпитализировали 34 тыс. Covid-больных, 93,2% из них - невакцинированные : 112.ua 15:30
- За прошлую неделю вакцинировалось больше украинцев, чем за весь июнь : Газета День 15:28