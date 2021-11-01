Подлинность COVID-документов: как проверить с телефона, детальная инструкция (120)

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- В "красных" областях проверки COVID-сертификатов усилят : FaceNews 23:15
- Как Ощадбанк и ПриватБанк будут работать в период ужесточения карантина : Cxid.info 23:03
- В Украине усилят проверки COVID-сертификатов : Известия в Украине 22:47
- Проезд только для вакцинированных или по справке об отрицательном тесте на Ковид : Телеканал НТН 22:14
- Проезд только для вакцинированных или по справке об отрицательном тесте на Ковид : Телеканал НТН 22:14
- Ноябрь, 01 в 20:38 Красная зона в Киеве: как в ТРЦ проверяют Covid-сертификаты у посетителей : ICTV Факти 21:07
- 21:38 Красная зона в Киеве: как в ТРЦ проверяют Covid-сертификаты у посетителей : Ua24.pro 20:50
- Червона зона у Києві: як у ТРЦ перевіряють Covid-сертифікати у відвідувачів : MY.UA 20:46
- В Украине усилят проверки COVID-сертификатов : World News 20:32
- По прогнозам, Киев останется в красной зоне на месяц - Кличко : ЛІГАБізнесІнформ 20:08
- В Украине усилят проверки COVID-сертификатов : Хвиля 20:07
- Ужесточение карантина: что изменилось с 1 ноября, список ограничений : Известия в Украине 19:47
- Ужесточение карантина: что изменилось с 1 ноября, список ограничений : MY.UA 19:31
- В Запорожье общественным транспортом смогут пользоваться не все : Новости Ю 19:27
- Правительство ужесточает проверки сертификатов вакцинации в "красных" зонах : Lenta.ua 19:08
- В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов : ForUm 19:05
- В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов : InternetUA 18:45
- Шмыгаль поручил активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов : Газета День 18:28
- Киев в красной зоне: огромные пробки, безлюдное метро и закрытые рестораны : Вести.ua 18:16
- Полупустой Киев: как в столице прошел первый день третьего локдауна : NewsWeek 18:07
- Первый день транспортных ограничений. Как выживали запорожцы? : Запорожские вести 18:05
- Подлинность COVID-документов: как проверить с телефона, детальная инструкция : MY.UA 18:01
- Подлинность COVID-документов: как проверить с телефона, детальная инструкция : Politeka 17:41
- Стало известно, что киевляне добираются на работу без COVID-сертификатов : ТОнеТО 17:13
- Киев в "красной" зоне: как проходит первый день ограничений : Наш Киев 17:07
- В ТРЦ на Covid-вакцинацию: нужно ли перед этим делать ПЦР-тест : MY.UA 17:02
- В "красной" зоне усилят проверки COVID-сертификатов, - Шмыгаль : UATV 16:45
- В Украине активизируют контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов : Hubs 16:42
- В "красных" областях усилят проверки сертификатов о вакцинации : Фраза.ua 16:37
- В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов : Главное 16:36
- Проверки в "красных" зонах станут жестче: что решили у Шмыгаля : Факти 16:35
- Полупустые салоны маршруток, вход в кафе и ТРЦ по сертификатам: Как начался карантин в Киеве : 112.ua 16:30
- Как проверить подлинность COVID-документов с помощью смартфона: инструкция : NNS Никополь 16:26
- Как проверить подлинность COVID-документов с помощью смартфона: инструкция : NNS Никополь 16:26
- В Тернополе ужесточают карантин: что изменится с 1 ноября : 5 Канал 16:01
- В "красных" областях проверки COVID-сертификатов усилят - Шмыгаль : Версии.com 15:54
- В "красных" зонах ужесточат проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и кафе : Слово і Діло 15:43
- В "красных" зонах усилят проверки COVID-сертификатов : Depo 15:32
- В красных зонах усилят проверки Covid-сертификатов : MY.UA 15:31
- В красных зонах усилят проверки COVID-сертификатов : Единая Одесса 15:31
- Шмыгаль поручил усилить контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в красной зоне : Перший Незалежний 15:20
- В Днепре готовятся вводить проезд в городском транспорте по ковид-сертификатам : ВідкритийTV 15:17
- В Украине ужесточат проверки COVID-сертификатов в "красных" карантинных зонах : Новини Live 15:13
- В красных зонах усилят проверки Covid-сертификатов : NewsMir.info 15:10
- Ноябрь, 01 в 15:04 В красных зонах усилят проверки Covid-сертификатов : ICTV Факти 15:07
- Ноябрь, 01 в 14:45 Получил сертификат дворянина: лучшие мемы и шутки о красной зоне в Киеве : ICTV Факти 15:07