Подлинность COVID-документов: как проверить с телефона, детальная инструкция (120)

MY.UA 2021.11.01 18:01

1 ноября, 15:37 В Украине усилили карантинные ограничения во многих городах и областях - с 1 ноября нужны специальные COVID-документы. С 1 ноября для посещения общественных мест, транспорта, магазинов, ТРЦ и фитнес-центров необходимы COVID-документы. Это может быть: сертификат о вакцинации - желтый или зеленый, или международный сертификат о вакцинации, подходит и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (действует 72 часа).