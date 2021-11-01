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Подлинность COVID-документов: как проверить с телефона, детальная инструкция

Подлинность COVID-документов: как проверить с телефона, детальная инструкция (120)

MY.UA 2021.11.01 18:01
1 ноября, 15:37 В Украине усилили карантинные ограничения во многих городах и областях - с 1 ноября нужны специальные COVID-документы. С 1 ноября для посещения общественных мест, транспорта, магазинов, ТРЦ и фитнес-центров необходимы COVID-документы. Это может быть: сертификат о вакцинации - желтый или зеленый, или международный сертификат о вакцинации, подходит и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (действует 72 часа).
СЕРТИФИКАТ, ВАКЦИНАЦИЯ, ТЕСТ, ТРАНСПОРТ, КИЕВ, КАРАНТИН, Киев, Украина, Запорожье
2021.11.01 (120)

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