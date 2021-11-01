Назначения в Кабмине - какую должность получат Верещук и Резников (104)

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- "Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны : Business Information Network 23:02
- В "Слуге народа" показали человека, который займет в Раде место Ирины Верещук : MY.UA 23:01
- Кадровые ротации в Кабмине: зачем Резникова отправляют в Минобороны, и кто стоит за назначением Верещук : MY.UA 23:01
- Резникова "слуги" бросают на должность министра обороны Украины, а Верещук - министра по реинтеграции : RUpor.info 22:43
- 20 минут назад Резникова назначат министром обороны, Верещук - министром оккупированных территорий : Дело.ua 22:33
- "Слуги народа" поддержали выдвижение Верещук и Резникова на должности министров : Слово і Діло 22:13
- Ноябрь, 01 в 21:43 Алексей Резников - кандидат на должность министра обороны - Слуга народа : ICTV Факти 22:07
- "Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны : Главное 22:06
- "Слуги народа" поддержали кандидатуру Верещук на пост главы МинВОТ : Укринформ 22:02
- "Слуги" меняют министров: кем стали Ирина Верещук и Антон Резников : Луганский Радар 21:58
- Министры и руководитель Аппарата ВР: "Слуга народа" определилась с новыми кадрами : UA.news 21:50
- "Слуга народа" поддержала Резникова на пост министра обороны : Hubs 21:42
- "Слуги" меняют министров: кем будут Верещук и Резников : GlavPost.Com 21:39
- Ноябрь, 01 в 21:18 Слуга народа выдвинула Верещук на должность главы МинВОТ : ICTV Факти 21:37
- 21:22 01.11.2021 "Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны : Интерфакс-Україна 21:30
- 1 ноября 2021, 21:15 "Слуги" меняют министров Кабмина: названы фамилии и должности : Dialog.ua 21:27
- "Слуги" меняют министров: кем стали Ирина Верещук и Антон Резников : Znaj.ua 21:17
- Главой Министерства обороны станет Резников, а МинТОТ - Верещук, - Качура : Новини Live 21:13
- "Слуги" меняют министров в Кабмине: реинтегратора кинут на оборону, а "даму с зонтиком" на реинтеграцию : News24UA 21:09
- "Слуга народа" утвердила кандидатуры Верещук и Резникова на посты министров реинтеграции и обороны : APnews.com.ua 21:00
- Назначения в Кабмине - какую должность получат Верещук и Резников : Луганский Радар 20:58
- 01 ноября 2021, понедельник, 20:12 "Слуги" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны, Верещук - министра реинтеграции : Українські Новини 20:47
- Резникова поставят на министра обороны, Верещук - на место Резникова и уволят сразу двух вице-премьеров : Страна.ua 20:46
- "У нас "игра в кальмара" в Кабмине: каких министров уволят, и кто их заменит : Юж-Ньюз 20:37
- Ротации в Кабмине: названы кандидаты в министры : ДнепрCity.net 20:33
- "Слуги" меняют министров: кем будут Верещук и Резников : Сегодня.ua 20:31
- Арахамия рассказал о "блоке кадровых вопросов", которые рассмотрит Верховная Рада : КП в Украине 20:30
- Министром обороны станет Резников, а главой Минреинтеграции - Верещук, - "слуга народа" : 24 канал 20:30
- Ротации в Кабмине: названы кандидаты в министры : РБК-Україна 20:16
- Кориненко про Резникова: Такой активный и целеустремленный министр обороны нам сейчас нужен : Nbn.ua 18:56
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности уходит в отставку : Газета День 18:28
- Новые ротации в Кабинете Министров: каких изменений среди правительства ждать в ближайшее время : NewsMir.info 18:10
- Кориненко про Резникова: Такой активный и целеустремленный министр обороны нам сейчас нужен : Гордон 18:07
- Ноябрь, 01 в 17:59 Новые ротации в Кабинете Министров: каких изменений среди правительства ждать в ближайшее время : ICTV Факти 18:07
- Резников возглавит Минобороны, потому что у Тарана проблемы со здоровьем и нужен "турбо-режим" : World News 17:32
- Кадровые ротации в Кабмине: зачем Резникова отправляют в Минобороны, и кто стоит за назначением Верещук : КП в Украине 17:30
- Подчиненные министра обороны нанесли 700 млн гривен убытков при закупке питания для военных : Укрудпром 17:15
- 01.11.2021 16:52 В "Слуге народа" подтвердили смену министров в Кабмине и назвали причину ухода Тарана : ДонПресс 17:03
- 01.11.2021 Срочно! Тотальная зачистка начинается. Достанется всем - министры в шоке, снесут. Зеленский влетел - это конец : Корупція Інфо 16:53
- Почему Резникова хотят назначить министром обороны Украины, объяснил Арахамия (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 16:49
- 15:52 01/11/2021 Резников готовится стать министром обороны - эксперт : ГолосUA 16:07
- В отставку подал вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский : 7Днів.info 16:07
- Резникова хотят назначить министром обороны, на его место - Верещук : ForUm 16:05
- Рада рассмотрит кадровые вопросы: под кем кресла зашатаются? : Kiev24.com 15:50