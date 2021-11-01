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Назначения в Кабмине - какую должность получат Верещук и Резников

Назначения в Кабмине - какую должность получат Верещук и Резников (104)

Луганский Радар 2021.11.01 20:58
Ноя 1, 2021 В понедельник, 1 ноября, на заседании фракции "Слуга народа" был принят ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат от этом политической силы Дмитрий Качура в своем Telegram-канале. По его словам нардеп Ирина Верещук будет назначена на пост министра реинтеграции оккупированных территорий, а Алексей Резников, который написал заявление на увольнение с этой должности, займет кресло министра обороны.
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2021.11.01 (104)

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