Назначения в Кабмине - какую должность получат Верещук и Резников (104)

Луганский Радар 2021.11.01 20:58

Ноя 1, 2021 В понедельник, 1 ноября, на заседании фракции "Слуга народа" был принят ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат от этом политической силы Дмитрий Качура в своем Telegram-канале. По его словам нардеп Ирина Верещук будет назначена на пост министра реинтеграции оккупированных территорий, а Алексей Резников, который написал заявление на увольнение с этой должности, займет кресло министра обороны.