Путин угрожает посмотреть в прицел на флагманский корабль Шестого флота США в Черном море (110)

ТСН.ua 2021.11.01 23:02

Богдан Скаврон 22:14 Российский президент прокомментировал участие американского корабля "Маунт Уитни" в совместной операции с НАТО. В понедельник, 1 ноября, президент России Владимир Путин агрессивно отреагировал на вхождение в Черное море ведущего корабля Шестого флота США "Маунт Уитни". В ходе состоявшегося в Сочи совещания по вопросам обороны российский лидер предложил рассмотреть американское судно "в прицел".