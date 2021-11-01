Путин угрожает посмотреть в прицел на флагманский корабль Шестого флота США в Черном море (110)

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- Путин угрожает посмотреть в прицел на флагманский корабль Шестого флота США в Черном море : ТСН.ua 23:02
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- Россия должна наращивать оборону ввиду действий НАТО - Путин : ПрессОрг24 22:44
- Путин нервно отреагировал на корабль США в Черном море - подробности : Флот2017 22:36
- Россия должна наращивать оборону ввиду действий НАТО - Путин : ДнепрCity.net 22:33
- Россия должна наращивать оборону ввиду действий НАТО - Путин : Українські національні новини 22:32
- Американский эсминец зашел в воды Черного моря. Путин предложил посмотреть на него через прицел : Повінь.com.ua 22:23
- Боевые корабли США в Черном море вызвали крайнее беспокойство в Кремле : Национальный Банк Новостей 22:09
- Американский эсминец зашел в Черное море. Путин предложил посмотреть на него через прицел : Новости без границ 22:08
- Американский эсминец зашел в воды Черного моря. Путин предложил посмотреть на него через прицел : Новости без границ 21:38
- Звездно-полосатый рейс : Народный Корреспондент 20:12
- Флагманский корабль американского Шестого флота ошвартовался в Стамбуле: ожидается заход в Черное море : NewsMir.info 20:10
- Путин агрессивно отреагировал на заход в Черное море эсминца США : Lenta.ua 20:08
- 1 ноября, 19:57 Флагманский корабль американского Шестого флота ошвартовался в Стамбуле: ожидается заход в Черное море : Думская.net 20:04
- Военные корабли США стягивают в Черное море : Международный курьер 19:37
- Путин об эсминце США в Черном море: Можем посмотреть на него в бинокль или прицел : Гордон 19:36
- "Посмотрим на него в прицел": реакция Путина на корабли США в Черном море : Сегодня.ua 19:32
- Можем посмотреть в прицел, - Путин открыто пригрозил кораблю НАТО : 24 канал 19:30
- Путин о корабле США в Черном море: можем посмотреть на него в бинокль или прицел : Известия в Украине 18:47
- Флагман Шестого флота США взял курс на Черное море (ФОТО) : Lenta.ua 18:08
- В Черное море направился командный корабль США : АналитикаUA.net 18:08
- Почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США : 7Днів.info 18:06
- В России отреагировали на заход флагмана США в Черное море : UA.news 17:51
- США "протаптывают" дорожку в акваторию Черного моря : КП в Украине 17:45
- Флагман ВМС США вошел в Черное море: Путин истерично "напугал" Штаты : DsNews 17:34
- 01.11.2021 17:10 Путин угрожает Шестому флоту США в Черном море : ДонПресс 17:33
- "Можно посмотреть в прицел": Путин высказался о заходе в Черное море американского флагмана : Новое Время 17:31
- Флагман Шестого флота ВМС США направляется в Черное море : ASPInews 17:01
- В Черное море направился флагман Шестого флота ВМС США : Регион Киев Медиа 16:52
- Путин угрожает кораблю НАТО: "Можем посмотреть в прицел" : Українська правда 16:41
- Путин о корабле США в Черном море: Можем посмотреть в бинокль или прицел систем обороны : ЛІГАБізнесІнформ 16:38
- 1 ноября 2021, 15:58 В Кремле крайне встревожены: военные корабли США стягивают в Черном море : Dialog.ua 16:27
- Путин беспокоится, что корабли НАТО в Черном море уже можно увидеть в бинокль : Ракурс 16:26
- 01.11.2021, 15:11 Флагман шестого флота ВМС США проследовал через Дарданеллы в Черное море : АСН.in.ua 16:13
- Путин о корабле США в Черное море: Можно посмотреть на него в прицел : NewsMir.info 16:10
- Флагманский корабль Шестого флота ВМС США следует в Черное море : Главком 16:06
- Корабль и эсминец ВМС США направляются к Черному морю для обеспечения стабильности в регионе: Фоторепортаж : Depo 16:03
- Звездно-полосатый рейс. Почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США : Страна.ua 16:01
- Путин предложил посмотреть в прицел на корабль ВМС США в Черном море : Страна.ua 16:01
- Флагман ВМС США Mount Whitney начал переход в Черное море : Газета День 15:28
- 1 ноября 2021, 15:16 Путин намекнул на угрозы в адрес кораблей 6-го флота США, идущих в Черное море : Dialog.ua 15:27
- В Черное море направился командный корабль США : Барометр Южноукраинска 15:16
- В Черное море направился командный корабль США : Новости N 15:13
- Флагманский корабль Шестого флота ВМC США идет в Черное море : Подробности.ua 15:11
- Флагманский корабль Шестого флота ВМC США идет в Черное море : NewsMir.info 15:10