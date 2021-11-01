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Путин угрожает посмотреть в прицел на флагманский корабль Шестого флота США в Черном море

Путин угрожает посмотреть в прицел на флагманский корабль Шестого флота США в Черном море (110)

ТСН.ua 2021.11.01 23:02
Богдан Скаврон 22:14 Российский президент прокомментировал участие американского корабля "Маунт Уитни" в совместной операции с НАТО. В понедельник, 1 ноября, президент России Владимир Путин агрессивно отреагировал на вхождение в Черное море ведущего корабля Шестого флота США "Маунт Уитни". В ходе состоявшегося в Сочи совещания по вопросам обороны российский лидер предложил рассмотреть американское судно "в прицел".
МОРЕ, ФЛОТ, КОРАБЛЬ, СОЮЗНИК, ЭСМИНЕЦ, ФЛАГМАН, Путин, США, Россия, Украина
2021.11.01 (110)

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