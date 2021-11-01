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"Слуги" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны, а Верещук - на главу Минреинтеграции

"Слуги" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны, а Верещук - на главу Минреинтеграции (125)

Еспресо TV 2021.11.01 22:04
1 ноября, 2021 понедельник 21:32 Фракция "Слуга Народа" поддержала кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины, а также выдвижение Ирины Верещук на должность министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Об этом сообщила спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук. "Народные депутаты от "Слуги Народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры
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2021.11.01 (125)

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