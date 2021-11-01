"Слуги" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны, а Верещук - на главу Минреинтеграции (125)

2021.11.01 (125)2021.10.31 (1) →
- Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ : ПрессОрг24 22:44
- "Слуги" избрали нового первого заместителя фракции : Слово і Діло 22:43
- "Слуги народа" определились с кандидатурой на должность главы Аппарата ВР : Lenta.ua 22:38
- "Слуга народа" выдвинула кандидатов на должности двух министров : Шиповник.ua 22:37
- "Слуги народа" поддержали кандидатуры Резникова и Верещук на новые посты : Цензор.Нет 22:32
- В "Слуге народа" показали человека, который займет в Раде место Ирины Верещук : КП в Украине 22:30
- Новые кадровые назначения в Кабмине: кто из "Слуг народа" получил повышение : Комментарии.UA 22:24
- "Слуга народа" выдвинула кандидатов на должности двух министров : Українська правда 22:11
- Фракция Слуга народа выдвинула Верещук на пост главы Минреинтеграции : ЛІГАБізнесІнформ 22:08
- "Слуги" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны, а Верещук - на главу Минреинтеграции : Еспресо TV 22:04
- Кандидаты на вылет. Каких министров и почему хотят поменять "слуги народа" : Страна.ua 22:01
- Кадровые решения "Слуг народа": Резникова выдвинули на должность министра обороны, Верещук - на главу МинВОТ : 112.ua 22:00
- Резников возглавит Минобороны, а Верещук попадет в Кабмин: "Слуги народа" согласовали замену министров : Телеграф.com.ua 21:44
- Фракция "Слуга Народа" поддержала выдвижение Верещук и Резникова на новые посты в правительстве : ОстроВ 21:40
- Ротации в Кабмине: кто станет новым министром обороны и главой Минреинтеграции : Медіаплатформа "НАШ" 21:39
- Кадровые решения "слуг народа": Резников возглавит Минобороны, а Верещук станет руководителем МинВОТ : Прямий канал 21:31
- "Слуга народа" после заседания объявила имена новых министров : Ракурс 21:26
- Кадровые ротации во власти: первые подробности с заседания партии "Слуга народа" : Комментарии.UA 21:24
- Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ : Перший Незалежний 21:20
- "Слуги народа" утвердили кандидатуры новых министров: куда "пристроят" Верещук : УНИАН 21:17
- 1 ноября, 2021, 21:08 Ротации в правительстве: В "Слуге народа" назвали кандидатов в министры : Zik 21:17
- Уже в четверг правительство прирастет тремя новыми министрами и повысит одного старого - результаты фракции СН : ZN,UA 21:17
- 01.11.2021, 21:15 В "Слуге народа" назначили замглавы фракции и утвердили кандидатуры новых министров : В Час Пик 21:16
- "Слуга народа" хочет видеть Верещук министром реинтеграции временно оккупированных территорий : RegioNews 21:12
- "Слуга народа" после заседания объявила имена новых министров : NewsMir.info 21:10
- Слуга народа рекомендует Штучного на должность руководителя Аппарата Рады : Bigmir)net Новости 21:10
- Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры новых министров : Парламент.UA 21:10
- Слуги народа согласовали кандидатов на должности глав ряда министерств, - нардеп : Хвиля 21:07
- Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ : NewsWeek 21:07
- Массовые ротации в Кабмине: Слуги народа назвали кандидатов в министры : Главред 21:06
- "Слуги народа" определились с кандидатами на четыре кресла в Кабмине (список) : Фокус 21:05
- "Слуга народа" поддержала кандидатуру Штучного на должность главы Аппарата ВР : Укринформ 21:02
- МинВОТ возглавит Верещук, министром обороны станет Резников, - решение фракции "Слуга народа" : ТСН.ua 21:02
- "Слуги" определились с новыми министрами - когда может измениться состав правительства : 5 Канал 21:01
- 01 ноября 2021, понедельник, 20:42 "Слуга народа" поддержала кандидатуру Штучного на должность руководителя аппарата Рады : Українські Новини 20:47
- "Слуга народа" определилась с кандидатами на МинВОТ и Министерства обороны - нардеп : ZN,UA 20:47
- 01 ноября 2021, 20:20 В "Слуге народа" заявили, что Верещук станет министром реинтеграции, а Резников возглавит Минобороны : Восточный Вариант 20:46
- 20:30 01.11.2021 "Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции : Интерфакс-Україна 20:45
- "Слуги народа" приняли решение по новым министрам: кто займет должности : Апостроф 20:45
- В "Слуге народа" рассказали о кадровых изменениях в четырех министерствах. Стало известно, кто получит новые должности : Бабель 20:44
- "Слуги" согласовали замены в Кабмине: уволят и назначат на этой неделе : DsNews 20:34
- 20:15 01 Ноя 2021 "Слуги" утвердили перестановки в правительстве и Раде : Рубрика 20:33
- Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ : Українські національні новини 20:32
- Кадровые решения "слуг народа": Резников заходит на должность министра обороны, Верещук - на руководителя МинВОТ : DailyUA 20:26
- Главой МинВОТ станет Ирина Верещук, министром обороны - Резников. Нардеп рассказал, какие перестановки ожидают правительство : Новое Время 20:16