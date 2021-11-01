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На трассе Кривой Рог - Кропивницкий в автомобильной аварии погибло трое детей и один взрослый

На трассе Кривой Рог - Кропивницкий в автомобильной аварии погибло трое детей и один взрослый (112)

Информатор 2021.11.01 12:53
Создано 01.11.2021 Сегодня ночью на трассе Кривой Рог - Кропивницкий произошло дорожно- транспортное происшествие. Погибло трое несовершеннолетних детей и один взрослый. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на данные пресс-службы ГУ ГСЧС Кировоградской области. Известно, что 1 ноября в 01:05 на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье вблизи села Новошевченково Долинской ОТГ столкнулись фура
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