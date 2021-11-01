Оксфордский словарь выбрал слово года, его придумали еще в 18 веке (96)

НикЛайф 2021.11.01 17:12

Оксфордский словарь назвал словом года vax. Слово "vax" переводится как существительное - "вакцина", "вакцинация" и как глагол - "вакцинировать". Отмечается, что к сентябрю 2021 года его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом. "Относительно редкое слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно было более чем в 72 раза чаще, чем за то же время в прошлом году.