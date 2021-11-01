"Укрзалізниці" передали первые 5 новых купейных вагонов, купленных за деньги из госбюджета (55)

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- Укрзализныця получила первые пять пассажирских вагонов от Крюковского завода : Еспресо TV 14:34
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- Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото : Gazeta.ua 13:36
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- Сигнализация и кондиционеры: Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны : NewsMir.info 13:10
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- Укрзализныця получила первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов : ForUm 12:05
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