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Фокус: Украина

"Укрзалізниці" передали первые 5 новых купейных вагонов, купленных за деньги из госбюджета (55)

НикВести 2021.11.01 18:12
17:30, 01 Ноября, 2021 "Укрзалізниця" получила первые 5 купейных вагонов из партии, заказанной у Крюковского вагоностроительного завода за деньги государственного бюджета. В общей сложности их должно быть 100. Об этом пишет пресс-служба УЗ. Первые вагоны в Киеве уже согласовали использовать специалисты перевозчика. По условиям контракта, 20 из 100 вагонов должны поставить "Укрзалізниці" до конца 2021 года.
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