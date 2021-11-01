Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьера (212)

- 01 ноября 2021, понедельник, 22:25 Безработный Кострийчук станет депутатом Рады, если Верещук назначат вице-премьером по реинтеграции : Українські Новини 22:45
- 01.11.2021 22:26 Безработный Кострийчук станет депутатом Рады, если Верещук назначат вице-премьером по реинтеграции : GlavPost.ua 22:39
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- Два вице-премьера Украины подали в отставку : Наша Газета Луганск 15:07
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