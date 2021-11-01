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Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьера

Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьера (212)

Позиция 2021.11.01 16:41
01 ноября 2021 15:36 В понедельник, 1 ноября, стало известно том, что Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук уточнив, что соответствующее заявление находится в аппарате Верховной Рады. Стоит отметить, что Уруский был назначен на должность вице-премьер-министра
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