Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьера (212)

Позиция 2021.11.01 16:41

01 ноября 2021 15:36 В понедельник, 1 ноября, стало известно том, что Олег Уруский подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук уточнив, что соответствующее заявление находится в аппарате Верховной Рады. Стоит отметить, что Уруский был назначен на должность вице-премьер-министра