Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков - опрос Центра Разумкова (72)

Полиграф 2021.11.01 19:40

1 ноября 2021, 17:32 618 Президент Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков. Опрос Центра Разумкова показал, что 31,9% украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосуют за него на следующих выборах. Об этом передает polygraf.net со ссылкой на "Экономика от Пророка". Данные опроса свидетельствуют, что среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах,