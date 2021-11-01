В Одессе заявили о критической ситуации с кислородом в COVID-больницах (65)

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- 01.11.2021 19:11 Мэр Одессы Геннадий Труханов: ситуация с кислородом в городе сложная, но контролируемая (фото) : Одессит.ua 19:15
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- Ситуация с кислородом в одесских больницах критическая - мэрия : Українські національні новини 16:47
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- В COVID-больницах Одессы критическая ситуация с кислородом: подробности : 5 Канал 16:31
- В одесских больницах сегодня вечером может закончиться кислород, - горсовет : Перший Незалежний 16:20
- 01 ноября 2021, понедельник, 16:04 К вечеру в одесских больницах может закончиться кислород для тяжелых больных : Українські Новини 16:15
- Родственники нанимают вертолеты для больных COVID: мест в реанимациях Одессы нет : Новини Live 16:13
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