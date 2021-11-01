В Одессе заявили о критической ситуации с кислородом в COVID-больницах (65)

NewsOne 2021.11.01 16:10

01.11.2021 Кислород может полностью закончиться уже к вечеру 1 ноября в COVID- больницах Одессы. Об этом заявили на заседании оперативного штаба города, сообщил УНИАН. По словам директора департамента здравоохранения Левона Никогосяна, утром в городскую инфекционную клиническую больницу привезли две тонны кислорода. Также ожидается подвоз в ГКБ No 1, 8 и 5. Но даже этого количества хватит ненадолго.