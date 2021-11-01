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За "нарушение, которого не было": в Киеве патрульные остановили Илью Киву

За "нарушение, которого не было": в Киеве патрульные остановили Илью Киву (59)

Бджола 2021.11.01 18:17
17 минут назад В Киеве на Столичном шоссе патрульные остановили автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сам нардеп в понедельник, 1 ноября, сообщил Telegram-каналу PavlovskyNEWS. По информации, не подтвержденной официально, автомобиль Кивы правоохранители остановили для того, чтобы объявить ему подозрение в деле о госизмене. Сам нардеп заявил, что его машину остановили "за нарушение, которого не
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