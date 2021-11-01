01.11.2021, 17:20 Авто скандального нардепа Кивы остановила полиция: подробности (42)

В Час Пик 2021.11.01 17:46

Марина Началова В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы за нарушение ПДД. Об этом сегодня сообщили ряд СМИ и блогеров, позже появилась официальная информация от патрульной полиции, передает Час Пик. В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что сегодня, около 11 часов, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и