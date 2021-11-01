01.11.2021, 17:20 Авто скандального нардепа Кивы остановила полиция: подробности (42)

- Патрульные перечислили, какие правила нарушил водитель нардепа Кивы : MY.UA 23:01
- "Липовые" номера, водитель без документов и нарушение ПДД: как нардепы передвигаются по столице : Телеграф.com.ua 22:44
- Полиция сообщила подробности остановки кортежа Ильи Кивы в Киеве : ASPInews 21:31
- Киву поймали на превышении скорости в машине на фальшивых номерах : Вести-UA 20:55
- 19:46 01 Ноя 2021 Кива назвал остановку своего автомобиля "провокацией власти" : Рубрика 20:33
- Кортеж с Кивой пытался скрыться от полиции : OstanniPodii.com 20:18
- Задержание Кивы: Автомобиль, в котором находился нардеп, был с фальшивыми номерами и нарушил ПДД : Kramatorsk.info 19:54
- В Киеве на водителя Кивы составили админпротокол : ПрессОрг24 19:43
- В полиции рассказали, за что остановили автомобиль Кивы : ZN,UA 19:18
- Патрульные составили протокол на нардепа Киву: что произошло : NewsMir.info 19:10
- Ноябрь, 01 в 18:27 Патрульные составили протокол на нардепа Киву: что произошло : ICTV Факти 18:37
- 17:35 01 Ноя 2021 В столице задержали Киву: автомобиль нарушал ПДД и имел фальшивые номера : Рубрика 18:33
- В полиции рассказали о причинах остановки автомобиля нардепа Кивы : 5 Канал 18:31
- 18:29 / 01.11.2021 У депутата из ОПЗЖ снова проблемы с полицией, на этот раз из-за ПДД : Багнет 18:31
- Полиция Киева после преследования остановила авто с народным депутатом : Укринформ 18:17
- Стало известно, что нарушил водитель Ильи Кивы и как его наказали : Realist.online 18:12
- 17:57 01.11.2021 В полиции рассказали о причине остановки автомобиля с Кивой : Петр и Мазепа 18:11
- В Нацполиции сообщили, почему остановили автомобиль нардепа Ильи Кивы : Национальный Банк Новостей 18:10
- Погоня и странный номерной знак: полиция прокомментировала инцидент с Кивой : Факти 18:05
- Автомобиль с нардепом Кивой остановили за нарушение ПДД. У водителя выявили поддельные документы : Еспресо TV 18:04
- Патрульные перечислили, какие правила нарушил водитель нардепа Кивы : КП в Украине 18:00
- Водитель Ильи Кивы нарушил ПДД и убегал от полиции : Луганский Радар 17:58
- Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти" : Версии.com 17:54
- Автомобиль Кивы останавливала полиция. Нардеп заявил, что ему хотели подбросить запрещенные предметы : Job-Sbu.org 17:48
- 01.11.2021, 17:20 Авто скандального нардепа Кивы остановила полиция: подробности : В Час Пик 17:46
- Была погоня: В полиции объяснили ситуацию с кортежем Кивы : Bigmir)net Новости 17:40
- Задержание Кивы: Автомобиль, в котором находился нардеп, был с фальшивыми номерами и нарушил ПДД : Соцпортал 17:39
- 1 ноября 2021, 17:15 "Игнорировал полицейских и нарушал правила", - полиция озвучила официальную причину остановки машины Кивы : Dialog.ua 17:27
- В Киеве на водителя Кивы составили админпротокол : DailyUA 17:25
- Авто Кивы остановили за нарушение ПДД, водителя заподозрили в подделке документов - спикер полиции (обновлено) : Новое Время 17:16
- Патрульные сообщили, за что останавливали авто с Кивой : Парламент.UA 17:11
- Киву не задерживали, а остановили авто, в котором он ехал : NewsMir.info 17:10
- Киву не задерживали, а остановили авто, в котором он ехал : Главное 17:06
- В Киеве на водителя Кивы составили админпротокол : Українські національні новини 17:02
- Задержание Кивы: Автомобиль, в котором находился нардеп, был с фальшивыми номерами и нарушил ПДД : Цензор.Нет 17:02
- 16:52 01.11.2021 Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти" : Интерфакс-Україна 17:00
- Причина остановки: в полиции прокомментировали инцидент с Кивой : РепортерUA 16:42
- Киву не задерживали, а остановили авто, в котором он ехал - источник в "ОПЗЖ" : MY.UA 16:16
- Задержание авто с Кивой: в полиции назвали причину и заговорили о подделке документов : Главред 16:06
- Киву не задерживали, а остановили авто, в котором он ехал - источник в "ОПЗЖ" : УНИАН 15:17