Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Крым и ОРДЛО - экобомбы", - Зеленский сделал громкое заявление в Глазго

"Крым и ОРДЛО - экобомбы", - Зеленский сделал громкое заявление в Глазго (42)

Вести-UA 2021.11.01 21:55
Крымский полуостров с его уникальными флорой и фауной Россия превратила в свою военно-морскую базу, а на оккупированной части Донбасса сейчас наблюдается затопление шахт Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 21:31 / Автор: УНИАН Президент Украины Владимир Зеленский назвал оккупированные Россией Крым и Донбасс двумя экобомбами в центре Европы. Об этом Зеленский заявил во время выступления на конференции ООН по
ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОНБАСС, КРЫМ, ФАУНА, ФЛОРА, ГЛАЗГО, Зеленский, Украина, Крым, Россия, Великобритания, Париж

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021