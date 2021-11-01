"Крым и ОРДЛО - экобомбы", - Зеленский сделал громкое заявление в Глазго (42)

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- Зеленский назвал "экобомбой" оккупированные Крым и Донбасс : Bigmir)net Новости 19:10
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- 01.11.2021 18:52 Зеленский назвал захваченные РФ Крым и часть Донбасса угрозой для всего мира : ДонПресс 19:03
- Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе, - Зеленский : Цензор.Нет 19:02
- 18:49 01.11.2021 Зеленский: Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе : Интерфакс-Україна 19:00
- Планета получила две экобомбы в центре Европы: Крым и оккупированную часть Донбасса, - президент (ВИДЕО) : UATV 18:45
- Россияне превратили Крым и Донбасс в две экобомбы - Зеленский : Gazeta.ua 18:36
- Оккупированные экобомбы, - Зеленский заговорил про Донбасс и Крым в ООН : 24 канал 18:30
- Зеленский назвал оккупированные Крым и Донбасс экологическими бомбами : РБК-Україна 18:16