Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам (106)

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- В Украине в два раза сократилось число новых случаев коронавируса: сколько человек заболели : Резонанс.info 10:29
- Полтысячи новых случаев и почти полсотни смертей: статистика коронавируса в Киеве за сутки : Резонанс.info 10:29
- В Днепре от коронавируса умерло 2140 человек : Новости Днепра 10:28
- В Украине резко выросло число новых случаев COVID : DailyUA 10:25
- Заболеваемость растет: статистика COVID-19 в Харьковской области : Комментарии.Харьков 10:24
- В Луганской области за выходные умерли 28 человек от COVID-19 : CityNews 10:22
- Статистика пугает: в Днепре 830 новых случаев и 18 смертей от коронавируса : Наше Місто Дніпро 10:22
- 2 ноября, 2021, 09:50 В мире по состоянию на сегодня обнаружили более 247,8 миллиона случаев коронавируса : Zik 10:17
- В Украине за сутки 19 455 новых случаев COVID-19 : Барометр Южноукраинска 10:17
- В Киеве впервые с начала пандемии 60 смертей от коронавируса : Прямий канал 10:16
- 02 ноября 2021, 09:56 В ОРЛО сообщили о еще 28 смертях от COVID-19 : Восточный Вариант 10:16
- Почти две тысячи заболевших и 20 смертей: Одесская область первая по числу заболевших коронавирусом : Odessa Online 10:15
- 02.11.2021 10:04 Более 1900 случаев коронавируса зафиксировано в Одесской области за минувшие сутки : Одессит.ua 10:15
- Цифры достигли почти 20 тысяч за сутки: в Минздраве обнародовали последнюю статистику : Стена 10:15
- Умерших в мире за время пандемии COVID-19 насчитали больше, чем в войнах с 1950 года : Новини Live 10:13
- В Украине за сутки 19 455 новых случаев COVID-19 : Новости N 10:13
- Крым обновил максимальные суточные показатели заболеваемости COVID-19 : Меридиан Севастополь 10:12
- В Украине за сутки свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 и 700 смертей : NewsMir.info 10:10
- Статистика Covid-19 за 01.11.2021 : 7ya-media.com 10:07
- 09:01, СегодняВ Украине почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки : 6264.com.ua Краматорск 10:06
- После осложнений от COVID-19 умерли 17 жителей Харьковской области : KharkivToday 10:04
- В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 19 455 человек : 34 телеканал Дніпро 10:04
- 09:04, Сегодня COVID в Украине: почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки : 06277.com.ua Доброполье 10:02
- В Украине 19 455 новых случаев коронавируса, в Одесской области - 1 908 : 04868.com.ua Черноморск 10:01
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 455 новых случаев COVID-19 : 0564.ua Кривой Рог 10:01
- В Украине почти 20 тысяч новых случаев COVID и 700 смертей за сутки : FaceNews 10:00
- Коронавирус в Украине: статистика на 2 ноября : Кстати+ 09:55
- За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели почти 20 тысяч человек : Вести-UA 09:55
- За сутки в Украине выявлено 19 455 заболевших COVID-19 : Новости Херсонщины 09:50
- Хроника коронавируса в Крыму: за 1 ноября заболели 732 человека, рост продолжается : Kafanews 09:48
- В Киеве за минувшие сутки установлены коронавирусные антирекорды по числу смертей и новых заражений : Страна.ua 09:46
- Сколько человек умерло от коронавируса за сутки в Харьковской области : Город Х 09:41
- 700 украинцев за день умерли от осложнений из-за COVID : Bigmir)net Новости 09:40
- 02.11.2021 09:09 В Украине за сутки зафиксировали почти 20 тысяч случаев коронавируса : MIGnews.com.ua 09:39
- В мире зафиксировали более 247,8 миллиона случаев COVID-19 : GlavPost.Com 09:39
- Коронавирус в Украине: 19 455 и 700 погибших : Фраза.ua 09:38
- COVID в Украине: почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки : Деловой Славянск 09:38
- COVID в Украине: почти 20 тысяч новых случаев и 700 смертей за сутки : Шиповник.ua 09:37
- В Украине за сутки меньше 20 тысяч заболевших ковидом, 700 человек умерли : Факти 09:35
- 2 ноября, 09:13 В Украине за сутки свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 и 700 смертей : Думская.net 09:34
- 2 ноября, 09:18 COVID-19: Одесская область удерживает первое место по темпам распространеня инфекции - 1908 заболевших за сутки : Думская.net 09:34
- Коронавирус: Украина и мир резко ускорили темпы роста. Данные на 2 ноября : Экономика от Пророка 09:34
- Сегодня 09:03477 На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 570 человек : Данкор онлайн 09:33
- В Днепре и области растет заболеваемость COVID-19 (статистика на утро 2 ноября) : Днепр Вечерний 09:33
- Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам : Единая Одесса 09:31
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