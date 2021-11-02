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Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам

Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам (106)

Единая Одесса 2021.11.02 09:31
02.11.2021, 09:21, За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 19 455 человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава. Количество заболеваний в регионах в сутки: Киев - 1738 случаев; Винницкая область - 342 случая; Волынская область - 640 случаев; Днепропетровская область - 1621 случай; Донецкая область - 741 случай; Житомирская область - 225 случаев;
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2021.11.02 (106)

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