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Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава

Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава (49)

Цензор.Нет 2021.11.01 17:32
Вакцина для профилактики COVID-19, у которой истек срок действия, использоваться не будет и будет утилизирована. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Вакцина, у которой закончился срок действия, подлежит утилизации, она не будет использоваться", - сказал он журналистам в понедельник. По словам Комариды, в настоящее время Минздрав собирает информацию по
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2021.11.02 (49)

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