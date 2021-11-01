Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава (49)

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- Как получить свидетельство о вакцинации, если привился за границей : Kiev24.com 10:50
- 2 ноября, 2021, 10:27 В Польше началась регистрация на COVID-прививку третьей дозой вакцины : Zik 10:47
- Украина после выходных снова вышла на 200 тыс. прививок от COVID-19 первой дозой : ПрессОрг24 10:44
- Карта вакцинации: ситуация в областях Украины на 2 ноября : Слово і Діло 10:43
- В США полностью вакцинировано против коронавируса 70% взрослого населения : Hubs 10:42
- В Украине за сутки против коронавируса вакцинировали 273 тысячи человек : Шиповник.ua 10:37
- В Польше начали делать бустерную COVID-прививку всем желающим : DsNews 10:34
- Вакцинация от COVID в Украине: за сутки привили 273 307 человек : Единая Одесса 10:31
- В первый день ноября от COVID-19 привились 270 тыс. украинцев : Новости Ю 10:26
- В Украине за сутки вакцинировали более 273 тысяч человек : Прямий канал 10:16
- Еще 273 тысячи украинцев получили прививки от коронавируса : RUpor.info 10:13
- В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 273 тысяч человек : Аргументы и Факты Украина 10:09
- В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 273 тыс. человек : 112.ua 10:00
- В Киеве за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей : 24 канал 10:00
- Больше 10 миллионов украинцев привили от COVID: какие вакцины использовали чаще всего : 24 канал 10:00
- В первый день ноября от COVID-19 привились 270 тыс. украинцев : Луганский Радар 09:58
- В Украине более 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки : Луганский Радар 09:58
- Больше 10 миллионов украинцев привили от COVID: какие вакцины использовали чаще всего : Луганский Радар 09:58
- Истек срок годности: Минздрав утилизирует полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Вести-UA 09:55
- За сутки в Украине от коронавируса привито более 270 тысяч человек : КиевВласть.com.ua 09:51
- Коронавирус 2 ноября: в Одесской области за сутки заболели более 1900 человек : Одесский Курьер 09:50
- 2 ноября 2021 08:47 Коронавирус в Украине: смертность выросла более чем в два раза : thePage 09:47
- 7,5 миллиона украинцев привиты обеими дозами ковид-вакцины : Українська правда 09:41
- В Украине сделали почти 18 млн COVID-прививок : Bigmir)net Новости 09:40
- Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных : GlavPost.Com 09:39
- За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 19 455 человек : Событие Каменское 09:39
- 09:24 02/11/2021 За сутки в Украине вакцинировали более 273 тысяч человек : ГолосUA 09:37
- В Украине более 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки : Главком 09:36
- В Польше начали регистрацию на COVID-вакцинацию третьей дозой : Укринформ 09:32
- В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая после вакцинации от COVID-19 - МОЗ : APnews.com.ua 09:30
- Украина после выходных снова вышла на 200 тыс. прививок от COVID-19 первой дозой : ProNews 09:26
- Украина после выходных снова вышла на 200 тыс. прививок от COVID-19 первой дозой : DailyUA 09:25
- За минувшие сутки против коронавируса в Украине вакцинировали 273 307 человек : Перший Незалежний 09:20
- Более 19 тыс. заболеваний COVID-19 и 700 летальных исходов за сутки : OstanniPodii.com 09:18
- Украина после выходных снова вышла на 200 тыс. прививок от COVID-19 первой дозой : Українські національні новини 09:02
- Еще более 273 тысяч украинцев вакцинировались против COVID : РБК-Україна 09:01
- В первый день ноября от COVID-19 привились 270 тыс. украинцев : Гордон 08:36
- За сутки от COVID-19 в Украине умерли 700 человек : УНИАН 08:32
- Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 ноября : ТСН.ua 08:32
- Коронавирусом за сутки заболели почти 20 тысяч украинцев : MY.UA 08:31
- Коронавирусом за сутки заболели почти 20 тысяч украинцев : КП в Украине 08:30
- 500 тыс. доз AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации - Минздрав : Новости Ю 07:25
- В МОЗ объяснили, как привитым за границей украинцам получить COVID-паспорт : Новости N 07:13
- Моршин-рекордсмен и COVID-тесты для нардепов: обзор ситуации с коронавирусом в Украине (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 04:49
- "Укрзалізниця" открыла еще один пункт вакцинации от коронавируса на вокзале : Новости Ю 01:26