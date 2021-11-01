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Подделка COVID-сертификатов в Украине: откажется ли ЕС признавать украинский документ

Подделка COVID-сертификатов в Украине: откажется ли ЕС признавать украинский документ (26)

РБК-Україна 2021.11.01 11:46
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 11:33 Фото: откажется ли ЕС признавать украинский COVID-сертификат (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна В Украине есть проблема подделки сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако угрозы, что Украина будет исключена из доверительной сети электронного здоровья ЕС, пока нет. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
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2021.11.02 (26)

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