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Фокус: Украина

Ляшко сообщил обнадеживающие данные о коронавирусе в Украине (ВИДЕО)

Ляшко сообщил обнадеживающие данные о коронавирусе в Украине (ВИДЕО) (26)

Ракурс 2021.11.01 14:26
1 ноя 2021, 13:31 Ситуация с коронавирусом в Украине может стабилизироваться. Первые признаки заметил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. На брифинге Минздрава он сообщил сегодня, что впервые после трехмесячного роста Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19. Ляшко, впрочем, не забыл упомянуть об очень высоких показателях заболеваемости ковидом. Выход на плато госпитализаций Ляшко объяснил ростом темпов вакцинации от
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2021.11.02 (26)

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