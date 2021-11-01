Ляшко сообщил обнадеживающие данные о коронавирусе в Украине (ВИДЕО) (26)

2021.11.02 (26)2021.11.01 (150) →
- Заболел после первой дозы вакцины: врачи объяснили, нужен ли второй укол : Луганский Радар 10:58
- 10:16 / 02.11.2021 В МОЗ рассказали, когда ждать спада пандемии : Багнет 10:31
- В Украине дистанционно работают 6 тысяч школ : Единая Одесса 10:31
- Сегодня 09:16 Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать : Весь Харьков 10:10
- В пожаре сгорели 150 тысяч доз COVID-вакцин : 7ya-media.com 10:07
- Как часто и как сильно болеют COVID вакцинированные : Запорожские вести 10:05
- Грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса: МОЗ : WoMo 09:32
- Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать : Авдеевка.сити 09:14
- Пожар на Филиппинах уничтожил более 148,6 тыс. доз вакцин против коронавируса : РепортерUA 09:12
- Кому противопоказана вакцинация против COVID-19? : Кривой Рог Life 08:54
- МОЗ знает, когда "это все закончится" : Соцпортал 08:39
- В Польше пункты вакцинации установили на кладбищах : From-UA.com 08:36
- В МОЗ рассказали, когда заболеваемость ковидом пойдет на спад : MY.UA 08:16
- В Одессе сделано свыше 555 000 прививок : Взгляд из Одессы 08:14
- Индонезия разрешила вакцинировать детей от 6 до 11 лет: препарат и условия : Новини Live 08:13
- В МОЗ объяснили, когда ждать спада пандемии COVID-19 : Экономические новости 08:04
- Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз : Кстати+ 07:55
- Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 248 млн людей : ПрессОрг24 07:44
- Украина будет на пике заболеваемости COVID-19 еще две недели - Минздрав : Новости Ю 07:27
- Украина планирует обеспечивать своих граждан вакциной от коронавируса ближайшие два года - Минздрав : Новости Ю 07:27
- В Одессе темпы вакцинации от COVID-19 в октябре возросли вдвое : Одесский обозреватель 07:15
- Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 248 млн людей : ДнепрCity.net 07:03
- Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 248 млн людей : DailyUA 06:26
- Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 248 млн людей : Українські національні новини 06:02
- В МОЗ сообщили, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад : ZN,UA 00:18
- Вакцина или естественный иммунитет: что лучше защищает от COVID-19? : На пенсии 00:07