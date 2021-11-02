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В "Дії" появятся COVID-сертификаты о выздоровлении и вакцинации за рубежом

В "Дії" появятся COVID-сертификаты о выздоровлении и вакцинации за рубежом (96)

Укринформ 2021.11.02 17:02
02.11.2021 16:48 Министерство здравоохранения и Минцифры введут COVID-сертификаты для тех, кто вакцинировался за рубежом, и сертификаты о выздоровлении от коронавирусной болезни. Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. "Мы с коллегами из Минцифры планируем в ближайшее время внедрить возможность получения цифрового COVID-сертификата для тех, кто получил одну
ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНА, ПРИВИВКА, ДОЗА, МИНЗДРАВ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ, Украина, США
2021.11.02 (96)

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