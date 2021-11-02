Минздрав обновил суточную СOVID-статистику (60)

Хвиля 2021.11.02 09:07

От последствий коронавируса за сутки скончались 700 украинцев "Хвиля" 02.11.2021 09:01:17 Статистика по коронавирусу в Украине на утро 2 ноября Министерство здравоохранения Украины на утро 2 ноября зафиксировало 19 455 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Минздрава, за минувшие сутки выздоровели 12 639 человек, 700 украинцев скончались от последствий инфекции. "За сутки 1 ноября в Украине: зафиксировано 19 455 новых подтвержденных