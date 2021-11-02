Минздрав обновил суточную СOVID-статистику (60)

2021.11.02 (60)2021.11.01 (67) →
- В Украине снова почти 20 тысяч новых случаев коронавируса: Киев в пятерке лидеров : Резонанс.info 10:29
- В Украине за сутки от коронавируса умерло 700 человек : Новости Ю 10:26
- На Донетчине - еще более 700 новых случаев коронавируса : Приазовський робочий 10:23
- В Украине уже 2,95 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 455 : Восточный проект 10:17
- В Киеве зафиксировали новый антирекорд по количеству больных и умерших от COVID : RegioNews 10:12
- Вакцинация от COVID-19 в Украине: за прошлые сутки сделано более 273 тысяч прививок : ОстроВ 10:10
- Полную прививку против COVID в Украине получили 7,5 млн человек : Медіаплатформа "НАШ" 10:09
- 09:09, Сегодня В Украине за сутки около 20 тыс заболевших коронавирусом : 62.ua 10:06
- Коронавирус в Украине 2 ноября: статистика заболеваемости по областям за сутки : 44.ua 10:05
- 09:09, Сегодня В Украине за сутки около 20 тыс заболевших коронавирусом : 0642 Луганск 10:02
- 09:30, Сегодня Коронавирус в Украине 2 ноября: статистика заболеваемости по областям за сутки : 056.ua Днепр 10:01
- В Украине снова почти 20 тысяч новых случаев коронавируса: Киев в пятерке лидеров : Информатор 09:53
- За сутки от COVID-19 в Украине умерли 700 человек : Кочегарка Горловская 09:51
- сегодня в 09:32 Коронавирус в Украине: подробная статистика и свежие данные по областям : Трибун Луганска 09:48
- В Запорожской области за последние сутки сотни заболевших коронавирусом и 36 смертей : Индустриалка 09:47
- Коронавирус в Украине: 19,4 тыс. новых случаев, умерли 700 человек : UATV 09:45
- 02.11.2021 10:26 Коронавирус в Украине: за сутки почти 20 тыс. новых заболевших и 700 смертей : Интеллект Украины 09:45
- Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти 20 тысяч человек, 700 умерли : RUpor.info 09:43
- В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19 : Hubs 09:42
- В Запорожской области за последние сутки сотни заболевших коронавирусом и 36 смертей : SkyNewsZP 09:38
- Коронавирус в Харькове: актуальная статистика на 02.11.2021 : Харьковские Известия 09:37
- Коронавирус в Украине: за сутки почти 20 тыс. новых заболевших и 700 смертей : From-UA.com 09:36
- В Украине уже 2,95 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 455 : DailyUA 09:25
- В Украине снова почти 20 тысяч новых случаев коронавируса : Капитал 09:20
- В Украине за сутки более 19 тысяч новых случаев коронавируса : Прямий канал 09:16
- 700 смертей за сутки и почти 1300 больных детей: в Украине не утихает волна COVID-19 : Новини Live 09:13
- В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло : Народный Корреспондент 09:12
- Коронавирус в Украине: за сутки почти 20 тыс. заболевших : РепортерUA 09:12
- В Украине резко выросло число новых случаев COVID : Bigmir)net Новости 09:10
- "ЛНР" сообщила о 28 смертях от ковида за сутки : Новости Донбасса 09:10
- Днепропетровщина - вновь в тройке регионов Украины по числу суточных заболеваний коронавирусом : NewsMir.info 09:10
- Коронавирус в Украине: число случаев заболевания на 2 ноября : Аргументы и Факты Украина 09:09
- За сутки войну с коронавирусом проиграли 700 украинцев : Lenta.ua 09:08
- Минздрав обновил суточную СOVID-статистику : Хвиля 09:07
- 02.11.2021 08:45 В Украине удерживается высокий уровень смертности от коронавируса COVID-19 : ДонПресс 09:03
- Днепропетровщина - вновь в тройке регионов Украины по числу суточных заболеваний коронавирусом : Кривбасс On-Line 08:54
- Коронавирус в Украине: 19 455 новых случаев и 700 смертей за сутки : Корабелов.инфо 08:53
- В Украине почти 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 2 ноября : Измаил вечерний 08:48
- В Украине снова растет число новых заражений коронавирусом. Количество летальных случаев подскочило в 2 раза : Karachun.com.ua 08:48
- Коронавирус в Харьковской области: 208 979 заболевших, за сутки - 1 337 новых : Харків Тimes 08:47
- 02.11.2021, 08:41 В Украине зафиксировано 19 455 новых случаев COVID-19 : В Час Пик 08:46
- Covid в Украине: 19 455 больных и 700 умерших за сутки : Українська правда 08:41
- Камбоджа отменяет карантин после вакцинации 86% населения : GlavPost.Com 08:39
- В Украине за сутки - почти 19,5 тысяч новых больных COVID-19, 700 больных умерли : Iнше ТВ 08:37
- В Украине - 19 455 новых случаев COVID и 700 смертей за сутки : ForUm 08:35