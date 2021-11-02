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Нардеп от Слуги народа рассказал о кадровых перестановках в правительстве

Нардеп от Слуги народа рассказал о кадровых перестановках в правительстве (14)

NewsMir.info 2021.11.02 02:10
сегодня 01:15 Народный депутат от партии Слуга народа Алексей Устенко в эфире Свободы слова на ICTV подробно рассказал, какие кадровые решения приняли его коллеги во время заседания фракции 1 ноября. По его словам, сейчас на должность министра обороны претендует нынешний вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Его кандидатуру рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский.
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2021.11.02 (14)

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