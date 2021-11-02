Нардеп от Слуги народа рассказал о кадровых перестановках в правительстве (14)

NewsMir.info 2021.11.02 02:10

сегодня 01:15 Народный депутат от партии Слуга народа Алексей Устенко в эфире Свободы слова на ICTV подробно рассказал, какие кадровые решения приняли его коллеги во время заседания фракции 1 ноября. По его словам, сейчас на должность министра обороны претендует нынешний вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Его кандидатуру рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский.