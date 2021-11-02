Нардеп от Слуги народа рассказал о кадровых перестановках в правительстве (14)

2021.11.02 (14)2021.11.01 (104) →
- "Слуга народа" поддержала кандидатуры Резникова и Верещук на должности в министров : Позиция 10:41
- 10:01 / 02.11.2021 "Зе-движуха": Резникова выдвинули на должность министра обороны, Верещук - на главу МинВОТ : Багнет 10:31
- Глава Минреинтеграции Резников подал в отставку : Новости Ю 10:26
- Стало известно, кто получит мандат нардепа после назначения Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции : ПрессОрг24 07:43
- Новым министром обороны стал Алексей Резников : Матриця свободи 07:33
- Какие министры еще "под вопросом", сообщили во фракции "Слуга народа" : Телеканал "Дом" 04:49
- Кандидата на должность министра обороны Резникова заслушает профильный комитет Рады : УНИАН 04:02
- Кандидата на должность министра обороны Резникова заслушает профильный комитет Рады : MY.UA 04:01
- Стало известно, кто получит мандат нардепа после назначения Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции : NewsWeek 03:07
- Стало известно, кто получит мандат нардепа после назначения Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции : DailyUA 02:25
- Нардеп от Слуги народа рассказал о кадровых перестановках в правительстве : NewsMir.info 02:10
- Резникова - в Минобороны, Верещук - в Минреинтеграции. "Слуга народа" определилась с кандидатурами министров : Гордон 02:06
- Стало известно, кто получит мандат нардепа после назначения Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции : Українські національні новини 02:02
- Ноябрь, 02 в 1:13 Нардеп от Слуги народа рассказал о кадровых перестановках в правительстве : ICTV Факти 01:37