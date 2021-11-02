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На основе ПЦР-теста люди могут получить сертификат

На основе ПЦР-теста люди могут получить сертификат (26)

Луганский Радар 2021.11.02 08:58
Ноя 2, 2021 Украинцы смогут сформировать сертификат в "Дии" после того, как сделали ПЦР- тест на COVID-19. Об этом сообщил руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на своей странице в Facebook. Украинцы смогут протестировать новый сертификат, фото пресс-службы портала Дия Пока такие услуги возможны для тех, кто сдал биологический материал на тестирование в некоторых лабораториях, участвующих в бета-тестировании
СЕРТИФИКАТ, ПРИЛОЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ФЕДОРОВ, ВАКЦИНАЦИЯ, УКРАИНЕЦ, Федоров, Украина
2021.11.02 (26)

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