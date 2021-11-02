На основе ПЦР-теста люди могут получить сертификат (26)

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- В приложении "Дія" упростили получение COVID-сертификата: что изменилось : Резонанс.info 10:29
- COVID-сертификат в "Дие" на ПЦР-тест: как это будет работать : РБК-Україна 10:16
- В Діє появились "ковид"-сертификаты на основе результатов ПЦР-теста : Український Бізнес Ресурс 09:45
- В "Дия" появились ПЦР-сертификаты : ЛІГА.Tech 09:45
- Украинцы смогут получить COVID-сертификат в "Дие" на основании ПЦР-тестов : Судебно-юридическая газета 09:43
- Как получить в "Дие" электронный сертификат ПЦР-теста на COVID-19 - инструкция от Кабмина : Главред 09:36
- На основе ПЦР-теста украинцы смогут получить сертификат: как это сделать : Комментарии.UA 09:24
- В "Дія" появились ПЦР-сертификаты. Пока в закрытой бете : AIN.ua 09:09
- На основе ПЦР-теста украинцы смогут получить сертификат: как это сделать : MY.UA 09:01
- На основе ПЦР-теста люди могут получить сертификат : Луганский Радар 08:58
- В "Дие" появится сертификат о ПЦР-тесте : Вести.ua 08:46
- В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов : FaceNews 08:45
- За 4 дня в "Дии" сгенерировали миллион COVID-сертификатов : Экономические новости 07:34
- Украинцы могут поучаствовать в тестировании новой функции в "Дии" : Днепр Час 06:30
- В приложении Дия запустили тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов : Комета-Кропивницкий 05:23
- В "Дію" внесут не всех вакцинированных украинцев: кому будут недоступны ковид-сертификаты в цифровом формате : Херсон Daily 05:08
- В "Дію" внесут не всех вакцинированных украинцев: кому будут недоступны ковид-сертификаты в цифровом формате : Типичный Херсон 04:44
- Минцифры начало тестировать COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов : Комета-Кропивницкий 04:23
- Украине грозит два опасных штамма коронавируса : Судебно-юридическая газета 03:43
- Вакцинация в полтора раза снижает вероятность передачи "Дельта"-варианта коронавируса дома - исследование : Луганский Радар 01:58
- В приложении Дия запустили тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов : Ukr-Today.com 01:52
- В Дії можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста - Минцифры : Типичный Херсон 00:44
- В МОЗ объяснили, как привитым за границей украинцам получить COVID-паспорт : Bigmir)net Новости 00:40
- В МОЗ объяснили, как привитым за границей украинцам получить COVID-паспорт : MY.UA 00:31
- В Дії можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста - Минцифры : Новости N 00:13