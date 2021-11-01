На выборах мэра Харькова побеждает действующий и. о. городского головы - данные экзитполов (47)

2021.11.02 (47)2021.11.01 (233) →
- Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов : Версии.com 10:54
- Новым Харьковским городским головой избран Игорь Терехов : КиевВласть.com.ua 10:51
- Михаил Добкин будет оспаривать в суде итоги выборов мэра Харькова : NewsOne 10:40
- 02.11.2021 10:23 Михаил Добкин будет оспаривать в суде итоги выборов мэра Харькова : MIGnews.com.ua 10:39
- 10:12 02/11/2021 Выборы мэра Харькова: победил Терехов, результат намерены обжаловать : ГолосUA 10:37
- Дух Кернеса: кто такой Терехов и почему он победил на выборах мэра Харькова : 24 канал 10:30
- Добкин планирует оспорить итоги выборов мэра Харькова в суде : Перший Незалежний 10:20
- 2 ноября, 2021, 10:16 Добкин планирует оспорить итоги выборов мэра Харькова в суде : Zik 10:17
- Кто стал мэром Харькова: городской избирком официально объявил результаты выборов : Бджола 10:17
- В выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов (ВИДЕО) : UATV 10:15
- Сегодня 09:48 Игорь Терехов официально объявлен победителем выборов мэра : Весь Харьков 10:10
- Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде : 7Днів.info 10:06
- Добкин заявил о фальсификации: обжалует результаты выборов мэра Харькова в суде : Укринформ 10:02
- 09:59, Сегодня Возможная подделка результатов выборов мэра Харькова на нескольких участках: полиция начала расследование : 057.ua Харьков 10:02
- Игорь Терехов официально объявлен победителем выборов мэра : АТН 10:01
- ЦИК официально объявила победителя выборов мэра Харькова : Восточный проект 09:47
- Стало известно, кто победил на выборах мэра в Харькове : IPnews 09:46
- Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова : Hubs 09:42
- Объявлен победитель на выборах мэра Харькова : Соцпортал 09:39
- Назван победитель выборов мэра Харькова : Фраза.ua 09:37
- "Второй раз нагло украли": Добкин будет судиться с избиркомом в Харькове (ФОТО) : Depo 09:30
- Добкин будет оспаривать в суде итоги выборов мэра Харькова : Новости N 09:13
- Внеочередные выборы мэра Харькова: победил Терехов, Добкин намерен обращаться в суд : Iнше ТВ 09:07
- Новый мэр Харькова. Кто такой Игорь Терехов? : Запорожские вести 09:05
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова : Donbass.UA 09:03
- 2 Ноября, 2021 На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов : Маю право 09:00
- Теризбирком объявил победителем выборов мэра Харькова Игоря Терехова : Известия в Украине 08:47
- Глава теризбиркома: На выборах мэра Харькова победил Терехов : ForUm 08:35
- Выборы мэра Харькова: теризбирком назвал победителя : DailyUA 08:25
- Объявлены итоги выборов мэра Харькова : UAportal 08:19
- Опубликовано постановление горизбиркома о результатах выборов мэра Харькова : Медиа-группа Объектив 08:10
- Официально: Терехов победил на выборах мэра Харькова : Позиция 07:41
- Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов : Власти.нет 07:16
- Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов : MY.UA 07:16
- Терехова признали победителем выборов мэра Харькова : РИА Мелитополь 06:29
- В один тур: в Харькове определен победитель внеочередных выборов городского головы : Телеканал "Дом" 04:49
- Выборы мэра Харькова: ОПОРА зафиксировала фальсификацию в пользу Терехова : Слово і Діло 04:13
- ОПОРА зафиксировала фальсификацию протокола подсчета голосов в пользу Терехова : NewsWeek 04:07
- Новый мэр Харькова: Терехов выиграл выборы за один тур : GlavPost.Com 02:39
- "Допа" пролетел: Терехова признали победителем выборов мэра Харькова : Украина криминальная 01:33
- Появились результаты выборов мэра Харькова: будет ли второй тур : ДнепрCity.net 01:03
- Добкин планирует оспорить итоги выборов мэра Харькова в суде : 112.ua 01:00
- Терехова признали победителем выборов мэра Харькова : FinOboz 00:40
- Константин Немичев призвал других кандидатов объединить усилия для борьбы с фальсификациями результатов выборов в Харькове : RegioNews 00:12
- На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов : From-UA.com 00:06