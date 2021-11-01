На выборах мэра Харькова побеждает действующий и. о. городского головы - данные экзитполов (47)

UA.news 2021.11.01 07:50

01/11/2021 По предварительным данным экзитполов, действующий исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов получает более 50% голосов на выборах мэра города и побеждает в первом туре. Экзитпол по заказу Комитета избирателей Украины показал, что Терехов получил 53,8% голосов, второе место занял Михаил Добкин с 24,5%, третье - Александр Скорик от "Европейской Солидарности" с 6,7%.