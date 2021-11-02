Слуги определились с новыми министрами: кого уволят и кого назначат (20)

MY.UA 2021.11.02 08:16

2 ноября, 06:09 На заседании парламентской фракции "Слуга народа" нардепы поддержали несколько кадровых изменений в Кабмине и в Верховной Раде. Заседание фракции "Слуги народа" прошло в КВЦ "Парковый" Об этом сообщили в Telegram спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук и народный депутат Александр Качура. Фракция поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице- премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно