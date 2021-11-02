Слуги определились с новыми министрами: кого уволят и кого назначат (20)

2021.11.02 (20)2021.11.01 (130) →
- Раде в среду хотят продлить работу для увольнения пяти членов правительства: назвали имена : ПрессОрг24 10:44
- Новые увольнения и назначения в Кабмине: кого и кем будут заменять : Парламент.UA 10:41
- Завтра Рада рассмотрит отставку пяти министров. За новых проголосуют в четверг : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- Раде в среду хотят продлить работу для увольнения пяти членов правительства: назвали имена : DailyUA 10:25
- "Слуга народа" выдвинула Резникова и Верещук в министры : Online.ua 10:17
- "СЛУГИ НАРОДА" ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С КАНДИДАТУРОЙ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АППАРАТА ВР : Народный Корреспондент 10:12
- Раде в среду хотят продлить работу для увольнения пяти членов правительства: назвали имена : NewsWeek 10:07
- Раде в среду хотят продлить работу для увольнения пяти членов правительства: назвали имена : Українські національні новини 09:32
- "Слуга народа" поддержала выдвижение Резникова и Верещук в министры : Олигарх Медиа 08:16
- Слуги определились с новыми министрами: кого уволят и кого назначат : MY.UA 08:16
- Слуги определились с новыми министрами: кого уволят и кого назначат : Власти.нет 08:16
- Кандидаты на вылет. Каких министров и почему хотят поменять "слуги народа" : Народный Корреспондент 07:12
- Стало знаменито, кто получит мандат нардепа после направления Верещук на должность министра по спросам реинтеграции : Ukr-Today.com 06:51
- Ротации в Кабмине: названы кандидаты в министры : FinOboz 06:40
- Масштабные кадровые перестановки в правительстве - кто уходит и кто придет (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 04:49
- Кадровые решения "слуг народа": по избранным кандидатурам было сигнальное голосование : Ukr-Today.com 01:51
- Кадровые решения "слуг народа": по избранным кандидатурам было сигнальное голосование : ПрессОрг24 01:44
- Кадровые решения "слуг народа": по избранным кандидатурам было сигнальное голосование : NewsWeek 01:07
- Кадровые решения "слуг народа": по избранным кандидатурам было сигнальное голосование : Українські національні новини 00:32
- Кадровые решения "слуг народа": по избранным кандидатурам было сигнальное голосование : DailyUA 00:26