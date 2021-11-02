Российские войска у границ Украины - обнародованы спутниковые снимки, фото (62)

Луганский Радар 2021.11.02 10:58

Ноя 2, 2021 Обнародованы спутниковые снимки, на которых видны войска России на границе с Украиной. Фотографии опубликовало издание "Politico". Maxar Technologies 1 заснял скопления бронетанковых частей, танков, самоходной артиллерии возле российского города Ельня (Смоленская область, соседствующая с Беларусью). Анализ Jane's прказал, что возле Брянска и Курска также разместили войска РФ. Рядом с северной границей Украины находится техника 4-й танковой